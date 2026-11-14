Bakan Bak Bayburt\'ta cirit sahası açılışına katılıp tenis kortunu inceleyecek

Bakan Bak Bayburt'ta cirit sahası açılışına katılıp tenis kortunu inceleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt'ta ziyaret ve incelemelerde bulunacak. Bak, 14.00'te cirit sahası açılışına katılacak, 15.00'te Yeni Şehir Parkı'ndaki tenis kortu inşaatını, 15.30'da Kop Kayak Tesisi'ni ziyaret edip Rize'ye hareket edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt'ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
Bakan Bak yarın 13.00'te Gümüşhane'den Bayburt'a hareket edecek ardından 14.00'te cirit sahasının açılış törenine katılacak.
Program kapsamında saat 15.00'te Yeni Şehir Parkı'nda yapımı süren tenis kortu inşaat alanını ziyaret edecek olan Bak, saat 15.30'da Kop Kayak Tesisi'nde incelemelerde bulunacak.
Bakan Bak, Bayburt programının ardından Rize'ye hareket edecek.
Kaynak: İHA
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