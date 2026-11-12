Ümit Milliler, Çekya sınavı öncesi Rize\'de son çalışmasını yaptı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesi Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda yarın saat 19.00'da Rize'de Çekya'yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarını Çaykur Didi Stadyumu'nda sürdüren genç milliler, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. İdman öncesinde milli oyuncular Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YUSUF AKÇİÇEK: 27 YIL SONRA ŞAMPİYONAYA KATILMA ŞANSIMIZ VAR

Güzel bir sonuçla karşılaşmayı tamamlamak istediklerini söyleyen Yusuf Akçiçek, "Yarınki maç hem milletimiz hem de bizim için gerçekten çok önemli ve değerli. Çünkü 27 yıl sonra Ümit Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı var. Takım arkadaşlarımızla birlikte bunun bilincindeyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk maçtan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Rize'de kaldığımız oteldeki çalışanlara ve bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Şehirde duyurular yapılması bizi çok motive ediyor. Stadın da tamamen dolu olacağını duyduk, bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Rize halkına çok teşekkür ediyoruz, yarın bizi en iyi şekilde destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok" dedi.

ALİ HABEŞOĞLU: AVANTAJLI BİR SKOR ALMAK İSTİYORUZ

Maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Ali Habeşoğlu, "Teknik ekibimizle birlikte çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Motivasyonumuz yüksek ve heyecanlıyız. Trabzonspor geçmişimden dolayı Rize alışkın olduğum, havasını sevdiğim bir yer. İnşallah Rize halkıyla beraber taraftarımızın önünde avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz. Oradan da turu geçerek milletimize güzel bir sonuç armağan etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

AYBERK KARAPO: RİZE HALKININ HARİKA BİR ATMOSFER OLUŞTURACAĞINA İNANIYORUM

Daha önce Çaykur Rizespor'da forma giydiğini hatırlatan Ayberk Karapo ise şunları söyledi: "Bu stadı çok iyi biliyorum, daha önce burada bir sene oynama fırsatım oldu. Rize halkını gerçekten çok seviyorum, hepsi çok iyi insanlar. Bize en iyi şekilde destek olacaklardır. Rize halkının harika bir atmosfer oluşturacağına inanıyorum. 27 yıl sonra elimizde çok önemli bir fırsat var, bunu en iyi şekilde değerlendirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Burada avantajlı bir skor elde edip, deplasmanda da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Egemen hocamızla çok güzel bir ivme yakaladık. Önümüzde kısa bir süreç var, 3-4 gün antrenman yapıp maça çıkıyoruz ama hocamız analizlerde bize her şeyi gösterdi. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtıp buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."