İyidere’de arazi sahiplerinden kamulaştırma yerine kiralama talebi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Rize'nin İyidere ilçesinde, lojistik luman yatırımı kapsamında yaklaşık bin dönümlük arazinin kamulaştırılması planına karşı çıkan arazi sahipleri, kiralama önerisinde bulundu. İyidere Kamulaştırma Komisyonu Başkanı Abdulkadir Şinoforoğlu, yatırımın karşısında olmadıklarını belirterek mülkiyet haklarının korunmasını istedi.

Rize'nin İyidere ilçesinde, Cengiz İnşaat'ın yapımını üstlendiği İyidere Lojistik Limanı projesi kapsamında gündeme gelen kamulaştırma planına karşı çıkan arazi sahipleri, basın açıklaması yaptı. İkizdere yolu üzerinde, İyidere Deresi çevresindeki yaklaşık bin dönümlük araziyi ilgilendiren sürece ilişkin konuşan İyidere Kamulaştırma Komisyonu Başkanı Abdulkadir Şinoforoğlu, kamulaştırma yerine kiralama modelinin değerlendirilmesini talep etti.

Şinoforoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in bir toplantıda söz konusu arazilerin "cebri kamulaştırma" yoluyla alınacağını söylediğini aktardı. Bunun üzerine taleplerini yetkililere iletmek üzere görüşmeler yaptıklarını belirten Şinoforoğlu, şunları söyledi:

"Halihazırda bulunan komisyonumuzu yeni katılımlarla daha güçlü hale getirerek İyidere Kaymakamımız Eray Gürsoy, Belediye Başkanımız Saffet Mete, Valimiz İhsan Selim Baydaş, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve Milletvekilimiz Muhammet Avcı ile görüşmeler gerçekleştirdik.

Yapılan görüşmelerin neticesinde bizlere aktarılan ve bizi rahatsız eden hususlardan biri, arazilerin vatandaşlardan alınarak özel şirketlere tahsis edilmesi veya kullandırılması yönündeki yaklaşım olmuştur."

"ARAZİLERİMİZİ KİRALAMA SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Devlet yatırımlarına karşı olmadıklarını vurgulayan Şinoforoğlu, özel şirketlerin arazi sahipleriyle doğrudan görüşmesini ve mülkiyet haklarının korunacağı bir model geliştirilmesini istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Eğer amaç kamu yararını gözetmek, limanın işletilebilirliğini artırmak ve bölgeyi daha prestijli ve işlevsel bir lojistik merkez haline getirmek ise bizler de vatandaşlar olarak buna karşı olmadığımızı açıkça ifade ediyoruz.

Bilakis, yatırıma gelecek şirketlerin mülkiyet hakkımız korunmak kaydıyla arazilerimizi kiralama seçeneklerini değerlendirmesini ve özel şirketlerin bizlerle doğrudan iletişim kurabilmesini istiyoruz. Böyle bir modelde devletimiz, halkımız ve yatırımcı şirketler açısından ortak fayda sağlayabilecek bir yapı ortaya çıkabilir."

"ARAZİLER ÜZERİNDE EVLER VE İŞ YERLERİ BULUNUYOR"

Şinoforoğlu, limanın bitişiğinde ve yakın çevresindeki arazilerin neden öncelikli olarak değerlendirilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Kamulaştırılması gündeme gelen arazilerde evler, iş yerleri ve hayvancılık faaliyetleri bulunduğunu belirten Şinoforoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler araziler üzerindeki mevcut sorunları tekrar gündeme getiriyoruz. Bunların başında araziler üzerinde halihazırda evlerin ve iş yerlerinin bulunması, hayvancılık gibi faaliyetlerin sürdürülmesi ve çeşitli desteklerin verildiği bir ekonomik-sosyal yapının mevcut olması gelmektedir.

Bunun yanında en önemli sorunlardan biri, geçmiş yıllarda dedeler ve aile büyükleri arasında gerçekleşen alım satım ve fiili devirlerin bir kısmının tapu kayıtlarına tam olarak yansımamış olmasıdır. Bu durum, veraset süreçlerinde ve hissedarlar arasında ciddi anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Biz bütün bu sorunların ve çözüm önerilerinin, toplumsal olaylara dönüşmeden, ivedilikle ve sulh içerisinde çözüme kavuşturulmasını talep ettik. Ancak bugüne kadar bu yöndeki taleplerimizin yeterli karşılığı bulmadığını düşünüyoruz."

"MÜCADELEMİZ VATANDAŞIN MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI İÇİNDİR"

Katmer'in yerel bir haber programında kamulaştırma sürecine ilişkin kullandığını belirttiği ifadelere de tepki gösteren Şinoforoğlu, amaçlarının yatırımı engellemek olmadığını söyledi. Şinoforoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz kavga etmek, devletimizin yatırımını engellemek veya anayasal düzenin dışına çıkmak değildir. Bizim mücadelemiz; vatandaşın mülkiyet hakkının korunması, hak ve hukukunun gözetilmesi, devlet yatırımlarının toplumla birlikte yürütülmesi ve mümkün olan en makul çözümün ortak akılla bulunması içindir.

Cevabımı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna yansıyan bir konuşmasında vurguladığı 'Milletimin parasını ve milletimin malını yiyenler bizden değildir' sözünü hatırlatarak tamamlamak istiyorum.

İyidere halkı, arazi sahipleri ve komisyonumuz; sonuna kadar anayasal düzen içerisinde, hukuk çerçevesinde ve hiçbir toplumsal gerilime meydan vermeden mücadelesine devam edecektir. Amacımız devletimizle karşı karşıya gelmek değil; devletimizin kurumlarıyla ortak akıl ve karşılıklı anlayış içerisinde, halkımızın haklarını da gözeten bir çözüm ortaya konulmasını istiyoruz."