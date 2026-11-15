Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka'ya 4-1 kaybetti - Son Dakika
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Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka'ya 4-1 kaybetti

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Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka\'ya 4-1 kaybetti
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2 yorum

Danimarka, Braga'da oynanan maçta Portekiz'i 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini penaltıdan Hojbjerg, iki kez Rasmus Hojlund ve Joachim Andersen attı; Portekiz'in tek golü 90+3'te Bernardo Silva'dan geldi. Bu sonuçla grup lideri Portekiz 12 puanda kaldı, Danimarka 9 puana yükseldi.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Danimarka, konuk olduğu Portekiz'i 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek gecenin en dikkat çekici sonucuna imza attı.

DANİMARKA'DAN DİKKAT ÇEKEN GALİBİYET

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Danimarka'ya farklı galibiyeti getiren goller; 43. dakikada penaltıdan Pierre-Emile Hojbjerg, 50 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund ile 75. dakikada Joachim Andersen'den geldi. Ev sahibi Portekiz'in tek sayısını ise 90+3. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından grup lideri Portekiz 12 puanda kalırken, kritik bir deplasman galibiyeti elde eden Danimarka puanını 9'a yükseltti. Gruptaki son hafta karşılaşmalarında Portekiz, Galler deplasmanına konuk olacak. Danimarka ise kendi sahasında Norveç'i ağırlayacak.

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    Yorumlar (2)

  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    RONALDO GITTI PORTEKIZ BITTI 2 0
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Maçi sattilar portekizde maçların şerefi yok 0 0 Yanıtla
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