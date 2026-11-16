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Resim merakı sayesinde çini boyama ustası oldu

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Resim merakı sayesinde çini boyama ustası oldu
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- Rize'de akrabasının çalışmalarından etkilenerek üniversitede el sanatları eğitimi alan üç çocuk annesi Nuray Şahin, kursiyerlere çinilere geleneksel motifleri işlemeyi öğretiyor Rize Aile Destek Merkezinde usta öğretici Nuray Şahin: "Bir şeyler üretmek, ortaya çıkarmak çok güzel"

Rize'de akrabasının çalışmalarından etkilenerek üniversitede el sanatları eğitimi alan, arkadaşının yönlendirmesiyle de usta öğretici olan Nuray Şahin, kentin unutulmaya yüz tutmuş motiflerini geleceğe taşıyor.

Çocukluğundan itibaren resme merakı olan Şahin, çok istemesine rağmen çeşitli nedenlerle lise eğitiminin ardından üniversiteye devam edemedi.

Çayeli ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Şahin, geleneksel el sanatları eğitimi alan görümcesinin çalışmalarından etkilenerek, bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi.

Üniversiteye hazırlanan iki kızıyla çalışarak sınavı kazanan Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programı'na kaydını yaptırdı.

Kızları başka şehirde üniversite eğitimini sürdürürken 2023'te ön lisanstan mezun olan Şahin, gerekli kursları da tamamlayarak usta öğretici belgesi aldı.

Arkadaşının teşvikiyle başvurduğu Rize Aile Destek Merkezinde bir yıl önce usta öğretici olan Şahin, kentin unutulmaya yüz tutmuş motiflerini açılan kurslar sayesinde geleceğe aktarıyor.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

Usta öğretici Nuray Şahin, AA muhabirine, lisedeyken çizdiği karakalem resimleri çevresindekilerin çok beğendiğini söyledi.

Resim yapmayı her zaman sevdiğini anlatan 49 yaşındaki Şahin, kızıyla gittiği Gençlik Merkezindeki kurslarda tekniğini geliştirdiğini ifade etti.

Gözüne hoş gelen görselleri tuvale yansıttığını dile getiren Şahin, görümcesinin çalışmalarından da etkilenerek eğitim almaya karar verdiğini belirtti.

Eğitim hayatına yeniden başlamanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunun altını çizen Şahin, eşi ve çocuklarının da bu konuda kendisini desteklediğini vurguladı.

Mezuniyetin ardından Çayeli'ndeki bir seramik atölyesinde çalıştığı sırada çini sanatıyla tanıştığını anlatan Şahin, resme olan ilgisini farklı bir alanda geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Başlangıçta eğitmenlik yapmayı düşünmediğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Arkadaşım kurs açmamı öneriyordu ancak ben pek yanaşmıyordum. Sürekli, 'Kurs aç, elin çok güzel' diyordu. Sonra Rize Aile Destek Merkezinde çini kursuna hoca arandığında beni tavsiye etti. İlk deneyimimi, ilk öğretmenliğimi burada yaşadım."

Merkezin bünyesindeki kursta Rize'nin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yeniden gündeme getirmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, çini tabak, vazo, karo ve ayna gibi çeşitli eşyalar üzerine motif işlediklerini anlattı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şahin, "Öğretmeyi seviyorum. Farklı farklı insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Kadınların hayallerinde ne varsa bunu gerçekleştirmek için kendilerine vakit ayırmaları lazım." dedi.

Şahin, çevresindeki herkesi üretmeye teşvik ettiğini belirterek, "Arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunuyorum çünkü ben de arkadaşım sayesinde kurs açtım. Bir şeyler üretmek, ortaya çıkarmak çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKültür SanatNuray ŞahinÇocukYaşamRizeSon Dakika

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