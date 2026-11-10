Ortayayla'da kar 60 santimetreyi buldu, yaylacılar erken kış nedeniyle dönüşe geçti - Son Dakika
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Ortayayla'da kar 60 santimetreyi buldu, yaylacılar erken kış nedeniyle dönüşe geçti

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Ortayayla\'da kar 60 santimetreyi buldu, yaylacılar erken kış nedeniyle dönüşe geçti
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Ortayayla\'da kar 60 santimetreyi buldu, yaylacılar erken kış nedeniyle dönüşe geçti
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Rize'de sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, yayla ve dağ köylerini kış koşullarına soktu. Ortayayla köyünde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaşınca yaylacılar erken gelen kış nedeniyle dönüş hazırlığına başladı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaylacılar dönüş yoluna geçti.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yayla ve dağ köylerinde kış şartlarını beraberinde getirdi. Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı Ortayayla köyünde yaylacılar, kış mevsiminin erken gelmesiyle dönüş hazırlıklarına başladı. Yağışın ardından geleneksel yayla evleri kar altında kalırken, bölgede kış manzaraları ortaya çıktı.

Köy sakinlerinden Zeki Altun, bölgedeki durumu ve yaşadıkları duygusal ayrılığı dile getirerek, "Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Biz de artık istemeyerek de olsa burayı terk etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl mayıs ayında inşallah Rabbim yeniden nasip eder, geliriz. Şimdilik bir sıkıntımız yok çok şükür; elektriğimiz var, telefonumuz var. Özellikle dağıtım şirketlerimize teşekkür ediyorum, gece gündüz gösterdikleri çabayla 2 saat kesintisi yaşanan elektrik hemen düzeldi. Bu kar artık kalkacağa benzemiyor, o nedenle istemeyerek de olsa veda zamanı geldi" dedi.

Kaynak: İHA
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