Rize Fındıklı'da kivi üreticileri Tarım Kredi'nin 50 TL alım fiyatına tepki gösterdi - Son Dakika
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Rize Fındıklı'da kivi üreticileri Tarım Kredi'nin 50 TL alım fiyatına tepki gösterdi

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Rize Fındıklı\'da kivi üreticileri Tarım Kredi\'nin 50 TL alım fiyatına tepki gösterdi
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Rize Fındıklı\'da kivi üreticileri Tarım Kredi\'nin 50 TL alım fiyatına tepki gösterdi
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Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, 2026 kivi sezonunun olumsuz başladığını belirterek Tarım Kredi'nin 50 TL alım fiyatını eleştirdi. Özsoy, ilçede bin tona yakın üretime karşılık yalnızca 60 ton alım yapılacağını, üreticinin korunması için bakanlıklara çağrıda bulundu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, 2026 yılı kivi sezonunun üreticiler açısından oldukça olumsuz başladığını belirterek, "Geçen yıl ilçemizde 90 gram üzeri kivi 70 TL'den alınırken bu yıl Tarım Kredi 50 TL fiyat açıkladı. İlçede bin tona yakın üretim varken yalnızca 60 ton alım yapılacağı duyuruldu. Çiftçinin yüzde 95'i ortada bekliyor. Yıllardır ilçemize gelen onlarca tüccardan hiçbiri henüz gelmedi. Aramıyorlar, sormuyorlar. Bize telefonla gelen teklifler 35-38 TL seviyesinde " dedi.

Rize'de kivi üreticileri, düşen alım fiyatları, yüksek üretim maliyetleri ve ithal ürün rekabeti nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor. Geçen yıl 70 TL olan alım fiyatının 50 TL'ye gerilemesi, tüccarların ise 35-38 TL arasında fiyat teklif etmesi üreticilerin tepkisine neden oldu. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, ilçede yaklaşık bin ton üretime karşılık yalnızca 60 ton alım yapılacağının açıklanmasının belirsizliği artırdığını belirterek, yerli üreticinin korunması ve sorunların çözümü için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

Özsoy, şunları söyledi:

"Maalesef 2026 kivi sezonuna çok kötü bir şekilde girdik. Geçen yıl ilçemizde 90 gram üzeri kivi 70 TL'den alınırken bu yıl Tarım Kredi 50 TL fiyat açıkladı. İlçede bin tona yakın üretim varken yalnızca 60 ton alım yapılacağı duyuruldu. Çiftçinin yüzde 95'i ortada bekliyor. Yıllardır ilçemize gelen onlarca tüccardan hiçbiri henüz gelmedi. Aramıyorlar, sormuyorlar. Bize telefonla gelen teklifler 35-38 TL seviyesinde. Geçen yılın neredeyse yarı fiyatı. Bugün kivi üreticisinin maliyetini hesapladığımızda kilogram başına 60-65 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Üreticiden maliyetinin yarı fiyatına ürün alınmak isteniyor.

Ticaret ve Tarım Bakanlığımıza gerekli yazıları yazdık. İran kivisi gerekçe gösteriliyor. İran'dan ürün girişine ilişkin yasaklar olmasına rağmen kivilerin gümrükten geçtiği söyleniyor. Mevzuatta belirlenen verginin düşürülmesiyle İran kivisinin önü açıldı. İran üreticisi kollanıyor. Bizim üreticimiz ise geçen yılın yarı fiyatına, üstelik üretim maliyetinin altında ürün satmak zorunda bırakılıyor. Tarım ve Ticaret bakanlıklarına gerekli yazıları yazdık ancak henüz bir dönüş alamadık. Çiftçinin önünde beş gün, en fazla bir haftalık süre var. Bir hafta sonra üretici perişan olacak. Yetkililere sesleniyorum; acil müdahale edin, bekleyecek zamanımız kalmadı."

Kivi üreticisi Ali Osman Ertaş ise şöyle konuştu:

"Geçen yıl 70 lira olan kivi bu yıl 50 liraya düştü. Düşüşü anlayabiliriz. Ticaret Bakanlığı, ithal edilen kivilerde vergiyi yüzde 50 daha azalttı. İran'dan getirilen kiviler nedeniyle Türkiye'de üretilen ürünlerin değeri düştü. Tüccarlar fiyatların daha da düşmesini beklediği için üreticiye teklif vermiyor. Fındıklı'da yalnızca bir şirket alım yapıyor, o da belirli miktarda. Diğer üreticiler ne yapacağını bilmiyor. Tonlarca kivi elde kaldı. Çiftçiyi belki de yok etmek istiyorlar zamanla bunu da göreceğiz. Çiftçinin elindeki ürünlerde yaşananları biliyoruz. Üzümde, limonda ve sebzelerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Kivide de bunun yaşanması şaşırtıcı değil. Bu, örgütsüz bir toplumun sonucu. Sistem, örgütlenemeyen toplumu istediği gibi yönetiyor ve sömürüyor. Umarım üreticiler bu konuda daha fazla örgütlenir ve bilinçlenir. Kiviye ve diğer tarım ürünlerine sahip çıkmak için örgütlü mücadele yürütülmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA
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