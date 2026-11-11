Rize'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde mahalle sakinleri spor yaptı - Son Dakika
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Rize'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde mahalle sakinleri spor yaptı

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Rize\'de \'Mahallemde Hareket Var\' etkinliğinde mahalle sakinleri spor yaptı
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Rize\'de \'Mahallemde Hareket Var\' etkinliğinde mahalle sakinleri spor yaptı
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Rize'de Sağlık Bakanlığı'nın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleri antrenörler eşliğinde spor yaptı. Sağlık ve Gençlik Spor müdürlüklerinin iş birliğiyle Fener Mahallesi'nde yapılan programla aktivitenin artırılması hedeflendi.

Rize'de Sağlık Bakanlığı'nın "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleri, sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekmek amacıyla antrenörler eşliğinde spor yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında Rize'de vatandaşların fiziksel aktivitelerini artırmak ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla spor etkinliği düzenlendi. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Rize Belediyesi Fener Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte mahalle sakinleri, antrenörler eşliğinde egzersiz yaptı.

Program hakkında bilgi veren Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürü Naciye Hatinoğlu, mahallelinin fiziksel aktivitelerini arttırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığımızın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik programlarımız var. Bu program kapsamında da bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte belediyemizin Fener tesisinde halkla bir araya gelerek. fiziksel aktivitelere dikkat çekmek ve hareket önemi için bir program düzenledik. Unutmayalım ki sağlıklı yaşamın ilk adımı hareket etmektir. Herkesi daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Nurcan Emniyet, proje kapsamında düzenlenen etkinlikle mahalle sakinlerine spor yaptırdıklarını kaydederek, "Bugün burada Rize İl Sağlık Müdürlüğüyle 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında gelen bütün üyelerimize, mahalledeki bütün mahalle sakinlerine spor yaptırdık. Bu proje kapsamındaki hedef aslında birçok mahallede, birçok yerde bu sosyal aktivite olarak fiziksel hareketleri ön plana çıkararak sağlığımızı korumak" dedi.

Program katılımcılarından Emel Aşlamacı ise projeyi çok beğendiğini dile getirerek, "İki sene oldu Rize'ye taşınalı. İstanbul'dan buraya taşındık, buraya yerleştik. Burada hayat var diyorum. Burada sporun her dalını yapıyoruz özellikle Nurcan hocamız sayesinde. Çok mutluyuz, yaşasın spor diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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