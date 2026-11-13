Artvin Hopa'da atmacacılık geleneği için etkinlikte 100 atmaca doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Artvin Hopa'da atmacacılık geleneği için etkinlikte 100 atmaca doğaya bırakıldı

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Artvin Hopa\'da atmacacılık geleneği için etkinlikte 100 atmaca doğaya bırakıldı
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Artvin'in Hopa ilçesinde atmacacılık geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen programda Artvin ve Rize'de tutulan 100 atmaca doğaya bırakıldı. Hopa Belediye Sosyal Tesisleri bahçesindeki etkinlikte gelenek ve doğa bilinci vurgulanırken sezonun en güzel atmacası da seçildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde atmacacılık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 100 atmaca doğaya bırakıldı.

Hopa Kaymakamlığı koordinasyonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Hopa Belediye Sosyal Tesisleri bahçesinde atmaca salım programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, atmacacılık kültürünün bölgedeki yeri ve doğayla kurulan bağa dikkat çekildi.

Programda konuşan Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, atmacacılığın ilçenin doğası, coğrafyası, tarihi ve kültürüyle bütünleşen bir gelenek olduğunu belirterek, "Sadece avcılık değil, aynı zamanda çevre bilinci, doğa bilincinin de coğrafyamız insanıyla bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri. Aynı zamanda tarih ve kültür aktarımının da babadan oğula, dededen toruna avcılığın geliştirilmesinde atmacacılığın çok önemli bir rolü ve yeri var. Şehirde bu organizasyonun bugün biraz daha coşkuyla yapılmasını ben de çok yürekten arzu ettim. Çünkü geldiğim günden beri şehrimizde ne tarafa dönsek şehrin kulübünden, spor kulübünden, taraftar grubuna kadar vatandaşlarından çocuklarımıza kadar atmaca figürüyle bütünleşmiş bir kentte yaşıyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu ise geleneğin sürdürülmesinde avcıların ve atmacacıların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Atmacacılık yüzyıllardır süren bir gelenektir. Bu gelenek doğaya duyarlı avcılar ve atmacacılar sayesinde devam etmektedir. Genel müdürlüğümüz ve taşra teşkilatları olarak geleneğimizi koruyarak devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaktayız. Atmacacılığın doğru anlaşılması ve birlik ruhunun korunması adına bu tür programlara önem veriyor ve her zaman destekliyoruz. Bu güzel programın atmacacılık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

FOLKLOR GÖSTERİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Konuşmaların ardından folklor gösterisi sunuldu. Jürinin değerlendirmesiyle sezonun en güzel atmacası seçilirken, birinci seçilen atmacanın sahibine ödül verildi.

Programın sonunda Artvin ve Rize'de tutulan 100 atmaca doğaya salındı.

Kaynak: İHA
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