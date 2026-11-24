Trabzon'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Sürmene'de Zarha Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, Yomra'da turistik tesisler zarar gördü. Trabzon- Gümüşhane kara yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

ZARHA DERESİ TAŞTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Trabzon genelinde etkisini artıran sağanak yağış, Ortahisar başta olmak üzere Sürmene ve Yomra ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından birçok noktada sel ve su baskınları meydana geldi.

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde Zarha Deresi'nin taşması sonucu çevredeki çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yollarda oluşan derin su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve ilgili kurum ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

YOMRA'DA TURİSTİK TESİSLER ZARAR GÖRDÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu Yomra ilçesinde de yollar göle dönerken, çok sayıda işletme su baskınlarından etkilendi. Turizmci Halil İbrahim Demirtaş'a ait turistik tesis ve otellerde de hasar meydana geldi.

Bölgedeki tesislerin önceki yağışlarda da benzer su baskınlarına maruz kaldığını belirten işletmeci Demirtaş, yaşanan duruma tepki gösterdi.

TRABZON-GÜMÜŞHANE KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sağanak yağış ulaşımda da aksamalara neden oldu. Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Eren Bülbül Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, heyelan sonucu yola sürüklenen malzemeyi temizleyerek güzergâhı yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.