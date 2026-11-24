Trabzon'da sağanak felaketi! Sel ve heyelan hayatı felç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasıyla ev ve iş yerlerini su basarken, Yomra'daki turistik tesislerde hasar oluştu. Selin yanı sıra heyelan da yaşanan kentte Trabzon-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapandı.
Trabzon'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Sürmene'de Zarha Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, Yomra'da turistik tesisler zarar gördü. Trabzon- Gümüşhane kara yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
ZARHA DERESİ TAŞTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Trabzon genelinde etkisini artıran sağanak yağış, Ortahisar başta olmak üzere Sürmene ve Yomra ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından birçok noktada sel ve su baskınları meydana geldi.
Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde Zarha Deresi'nin taşması sonucu çevredeki çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yollarda oluşan derin su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve ilgili kurum ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.
YOMRA'DA TURİSTİK TESİSLER ZARAR GÖRDÜ
Sağanak yağışın etkili olduğu Yomra ilçesinde de yollar göle dönerken, çok sayıda işletme su baskınlarından etkilendi. Turizmci Halil İbrahim Demirtaş'a ait turistik tesis ve otellerde de hasar meydana geldi.
Bölgedeki tesislerin önceki yağışlarda da benzer su baskınlarına maruz kaldığını belirten işletmeci Demirtaş, yaşanan duruma tepki gösterdi.
TRABZON-GÜMÜŞHANE KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sağanak yağış ulaşımda da aksamalara neden oldu. Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Eren Bülbül Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, heyelan sonucu yola sürüklenen malzemeyi temizleyerek güzergâhı yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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