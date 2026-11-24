Süper Lig'de Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş, gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı kritik mücadeleye çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ROTASYON KARARI

Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

4 FARKLI İSME GÖREV

TRT Spor'un haberine göre; İtalyan teknik adam, Konyaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 farklı isme görev vermeye hazırlanıyor.

KALE VE SAVUNMA

Habere göre, kalede Alexander Nübel ve sağ bekte Amir Murillo yerlerini koruyacak. Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara forma giyecek. Stoper hattında ise Emmanuel Agbadou'nun yanında Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu görev alacak.

ORTA SAHA VE FORVET

Orta sahada Salih Özcan ve Junior Olaitan ilk 11'deki yerlerini korurken, lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi'nin yerine takıma geri dönecek. Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'ten vazgeçmeyen Italiano, kanatta Ernest Poku'nun yerine Vaclav Cerny'yi sahaya sürecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak