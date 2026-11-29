Kocaeli'de süs tavuğu yetiştiricileri, Aydın'da yatağa bağımlı bir hastanın elektrikli araç ihtiyacını karşılamak için seferber oldu. Hayvanseverlerin bağışladığı süs tavuklarının satışından elde edilen gelir ve nakdi desteklerle alınan elektrikli araç, aileye teslim edildi.

İzmit Süs Tavukları Derneği, Aydın'da yatağa bağımlı bir hastanın elektrikli araç ihtiyacını karşılamak amacıyla yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya destek veren hayvanseverler, yetiştirdikleri süs hayvanlarını derneğe gönderdi. Bağışlanan hayvanlar satışa çıkarılırken, bazı kişiler herhangi bir hayvan satın almadan maddi destekte bulundu.

Kampanyanın başlamasından yaklaşık 4 saat sonra aracın bedelinin büyük bölümü toplandı. Kalan tutarın Denizli'de yaşayan bir hayvansever tarafından karşılanacağının bildirilmesi üzerine satın alınan elektrikli araç, Aydın'daki aileye teslim edildi.

Elektrikli aracına kavuşan hastanın eşi Zeynep Çınar ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Herkes hakkını helal etsin, herkesin işi gücü rast gitsin. Ne sıkıntıları varsa Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

"Toplanan parayla kardeşimizin ihtiyacı olan elektrikli aracı aldık"

İzmit Süs Tavukları Derneği Başkanı ve Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altıntaş, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayvanseverlerin gönderdiği süs hayvanlarının satışından elde edilen gelirle aracın alındığını söyledi. Kampanyaya çok sayıda kişinin destek verdiğini belirten Altıntaş, "500 liraya da tavuk verdik, 5 bin liraya da tavuk verdik. Yeri geldi, hiç tavuk almadan yardım edenler de oldu. Bu tavukların fiyatları genelde ırkına, cinsine ve özelliklerine göre değişiyor. Orijinal, safkan bir hayvan, örneğin Rosecomb ırkının özelliklerini taşıyorsa fiyatı 5 bin lirayla 10 bin lira arasında olabiliyor. Ancak bazı ırk standartlarını taşımayan hayvanlar bin lira, 2 bin lira civarında satılıyor" dedi.

"Çoktan çok olmadı, azdan çok oldu"

Yardım kampanyasında gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini vurgulayan Altıntaş, bağışlanan hayvanlarda fiyat şartı aramadıklarını vurgulayarak, "Yardıma gelen hayvanlarda biz kesinlikle fiyat aramadık. 'Şu fiyat olacak' demedik. Çünkü bu bir yardımdı, gönüllülük esasına dayanıyordu. 1 liralık hayvana 10 lira veren de oldu, 10 liralık hayvana inanın 50 kuruş veren de oldu. Ama 50 kuruş vereni kesinlikle yadırgamıyorum. O, gönlünün zenginliğini verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çoktan çok olmadı, azdan çok oldu. İnanın azdan çok oldu. Saat 08.00'de başladık, 12.00'de aracın parasını toplamış olduk. Çok az bir kısım kaldı. Denizli'de bir arkadaşımız var, giderken ona uğrayacağız. Denizli'deki arkadaşımız 'Ben üzerini tamamlayacağım' dediği için biz 'Tamamladık' cümlesini kullanıyorum" diye konuştu.

Hataylı çocuğun ameliyatı için 4 saatte 90 bin lira topladılar

Derneği 2019 yılında gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla kurduklarını anlatan Altıntaş, özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğine gönül vermiş ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Daha önce de benzer kampanyalar düzenlediklerini aktaran Altıntaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beyninde ur bulunan Hataylı bir çocuğun Ankara'daki ameliyatı için sosyal medya üzerinden başlattıkları çağrıyla 4 saatte 90 bin lira topladıklarını ve çocuğun sağlığına kavuştuğunu aktararak, "Şu an sağlık durumu çok iyi. Top oynuyor, koşuyor ve hatta hobi olarak güvercin besliyor. Biz tavuk beslemesini istedik ama o güvercini tercih etti. Tabii ki onun tercihi. Güvercin de bizim kanatlı hayvanlarımıza giriyor. Şimdi güvercin besliyor. Her fırsatta, bayramlarda beni arıyor, sağ olsun. Kendisine yardım eden bütün ağabeylerine çok teşekkür ediyor, her zaman selamlarını gönderiyor" şeklinde konuştu.

Çocukları süs hayvanlarıyla buluşturuyorlar

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okullarda ve kreşlerde etkinlikler düzenlediklerini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Derneğimizin yaklaşık 20 kafesi bulunuyor. Okul müdürleriyle, özellikle kreşlerle irtibata geçiyoruz. Havaların güzel olduğu günlerde, okulun bahçesi el verdiğince kafeslerimizi kuruyoruz. Süs hayvanlarımızı götürüyoruz. Dernek üyelerimizden de yardım alarak 15-20 çeşit hayvanı gösterime sunuyoruz. Çocuklar bu hayvanlara dokunuyor, onları seviyor, aileleriyle fotoğraf çektiriyorlar. Çünkü artık her yer betonarme oldu. Her yer apartman, site oldu ve fazla hayvan besleyen yok. Çocuklarımız da bu hayvanları birebir görüyor ve onlarla güzel bir gün geçiriyorlar. Derneğimize ait 36 yumurta kapasiteli küçük bir kuluçka makinemiz var. Önce makineyi kurup hazırlıyoruz. Civcivlerin yumurtadan çıkmasına 5-6 gün kala bu makineyi okulumuza veriyoruz. Çocuklarımız biraz sabırlı olsunlar diye bunu yapıyoruz. Bekliyorlar ve 21'inci gün civcivler yumurtalarını kırıp çıkmaya başladığında buna tanıklık ediyorlar. Heyecanla çıkışlarını seyrediyorlar. Civcivlerin ıslak çıktığını, kendi kendilerine kuruduğunu, yatan bir civcivin canlanıp ayağa kalktığını ve cik cik öttüğünü görüyorlar. Çocuklarımıza, hayatlarının hayvan sevgisini aşılayabileceğimiz en güzel döneminde bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz."