Haber: Ogün Akkaya/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(BOLU) - Bolu'da gezi dönüşünde haber alınamayan, arama çalışmaları sonucu sağ salim bulunan 10 çocuk ve 3 görevli, İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Çocuklarla görüşen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından kendilerini Kocaeli'ne uğurlamış olacağız" dedi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile iki bakım personeli ve bir şoförü taşıyan araçla, Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisinin dönüşünde irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağ salim bulunan çocuklar ve görevliler, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komutanlıkta çocuklarla görüştükten sonra açıklamalarda bulundu.

ÇİFTÇİ, ARAMA ÇALIŞMALARINA 55 EKİP VE 204 PERSONELİN KATILDIĞINI BİLDİRDİ

Çiftçi, çocukların ve görevlilerin günübirlik gezi için Bolu'ya geldiğini belirtti. Saat 19.00 sıralarında aracın GPS bağlantısının kesildiğini, çocukların geri dönmemesi ve araçla bağlantı kurulamaması üzerine Kocaeli 112 ekiplerine bilgi verildiğini aktaran Çiftçi, jandarma, UMKE, AFAD, JAK ve PAK ekiplerinin seferber edildiğini söyledi. Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarının 55 ekip ve 204 personelle yürütüldüğünü bildirdi.

Olayın öğrenilmesinin ardından Göktaş'ın Bolu'ya hareket ettiğini, kendisinin de İstanbul'dan geldiğini anlatan Çiftçi, İstanbul'dayken Kocaeli Valisi ile gelişmeleri takip ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini kaydetti.

Ekibin dönüş yolunda ormanlık alanda yolunu kaybettiğini ve aracın çamura saplandığını belirten Çiftçi, çocukların telefonunun bulunmadığını, iki refakatçi ile şoförün telefonlarının ise bölgede çekmediğini söyledi. Çiftçi, ekiplerin çocuklara ve görevlilere ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

Aramalara İHA ve dronların da katıldığını, Bayraktar Akıncı'nın destek verdiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Çocuklara sağ salim ulaşılması, herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti. Dolayısıyla şu an itibarıyla bakanımızla beraber çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından kendilerini Kocaeli'ne uğurlamış olacağız."

"KENDİ İMKANLARIYLA KURTARMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTMÜŞLER"

Aracın nasıl çamura saplandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Çiftçi, yağış nedeniyle çamurlu bir alana girildiğini, telefonların da çekmemesi nedeniyle ekibin haber veremediğini anlattı. Çiftçi, "Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmaları yürütmüşler. Onda da çok fazla muvaffak olamamışlar" dedi.

Çiftçi, bölgeye getirilen mobil baz istasyonlarıyla sinyalin güçlendirilmesinin ardından telefonla iletişim kurma imkanının da sağlandığını bildirdi.

GÖKTAŞ, ÇOCUKLARIN ARACI İTMEYE ÇALIŞTIĞINI ANLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, endişeli bekleyişin ardından çocuklarla yeniden bir araya geldiklerini belirterek, her birinin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Çocukların çamura saplanan aracı çıkarmak için çaba gösterdiğini anlatan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ayakkabıları hep çamur içerisindeydi. Çorapları da ıslanmasın diye içine plastik poşet bağlamışlar. O bizi çok duygulandırdı. Çocukların bir gayreti, bir azmi var."

Bakım personelinin tecrübeli olduğunu vurgulayan Göktaş, aracın aküsünün bitmemesi için önlem aldıklarını, seslenerek yardım aradıklarını ve aracı iterek kurtulmaya çalıştıklarını aktardı. Havanın kararmasıyla çocukların endişelendiğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Şuna da sevindim. Devletimiz bizi arıyordur duygusuna da kapılmışlar. Ondan hiç şüphe duymamışlar. Bizi görecekler, bizi duyacaklar diye. Ama tabii ki çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk. Gerçekten endişeli saatler geçirdik."

"DAHA HIZLI DÖNMEK İÇİN BAŞKA BİR YOL KULLANMIŞLAR"

İlk haberin alınmasının ardından AFAD ve İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerin Bolu Valisinin koordinasyonunda bölgeye sevk edildiğini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da süreci başından itibaren takip ettiğini söyledi. Göktaş, gönüllülerin ve bölgedeki köylülerin de arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Aracın dönüşte farklı bir güzergah izlediğini aktaran Göktaş, "Yani aslında araç geri dönüş yolundan ziyade başka bir yolu kullanmış daha hızlı gitmek için. O yolda maalesef çamura saplanınca böyle bir zorluk yaşamışlar" dedi.

Çocukların bulunduğu haberini aldıklarında neler hissettiklerinin sorulması üzerine Göktaş, çocukların korkmuş olma ihtimalinin kendilerini daha fazla endişelendirdiğini söyledi. Haberin gelmesiyle birbirlerine sarıldıklarını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz asla istemezdik onların böyle bir şey yaşamasını. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum zaten. Evlatlarımıza kavuştuk elhamdülillah, Rabbime çok şükür. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar bizim gözümüzün bebeği. Gözyaşlarının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız."

Bu sözleri sırasında gözleri dolan Göktaş, basın mensuplarına da teşekkür etti. Göktaş ve Çiftçi, açıklamaların ardından Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.