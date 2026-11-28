İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gezi amacıyla Yedigöller'e giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşılmasıyla ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte çocuklarla görüştüklerini belirterek, "Sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından da kendilerini Kocaeli'ye uğurlamış olacağız." dedi.

Bakanlar Çiftçi ve Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine yürütülen arama çalışmalarına ilişkin Bolu Jandarma Komutanlığında Vali Abdulaziz Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız'dan bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Çiftçi, Türk milletine geçmiş olsun dileklerini ileterek, çocukların sağ salim bulunduğunu söyledi.

Olayın bugün, Kocaeli'deki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk sitesinde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 çocuk, 2 personel ve 1 de şoförün Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na yaptıkları geziyle başladığını belirten Çiftçi, "Saat 19.00 sıralarında aracın GPS'yle olan bağlantısı kesiliyor. Bunu Kocaeli 112 ekiplerine bildiriyorlar, Kocaeli İl Müdürlüğünden çocukların geri dönmediğini. Bunun üzerine de hemen jandarma, UMKE, AFAD, JAK, PAK, bütün ekiplerimiz seferber edilerek, 55 ekiple, 204 personelle arama kurtarma çalışmalarımız seri şekilde başladı." diye konuştu.

Çiftçi, olayın duyulmasıyla Bakanı Göktaş'ın hemen Bolu'ya intikal ettiğini, kendisinin de İstanbul'dan Bolu'ya geldiğini kaydetti.

İstanbul'dayken de Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'la olayı yakından takip ettiklerini anlatan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini ifade etti.

Çiftçi, Erdoğan'ın da konuyu bütün aşamalarıyla, detaylarıyla takip ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekibin, dönüş yolunda ormanlık yolda yollarını kaybettikleri, çamura saplandıkları ve ormanlık alanda telefonlarının çekmemesinden dolayı kısa süreli ulaşılamama durumu ortaya çıktı. Çocukların telefonu yok. Yanlarındaki 2 refakatçi ablanın ve şoförün telefonu var. Ormanlık alan olduğu için de kendilerine ulaşılamadığından geçici iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Daha sonradan ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona ermiş oldu."

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD'dan 1 İHA'mız, Deniz Kuvvetlerinden İHA'mız da dronlarla arama kurtarma çalışmalarına katıldı, Bayraktar AKINCI da destek verdi bu konuda. Elbirliğiyle çocuklara sağ salim ulaşılması, herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti. Sayın Bakanımızla beraber çocuklarla görüştük. Sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından da kendilerini Kocaeli'ye uğurlamış olacağız. Tekrar çocuklarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Çiftçi, bir basın mensubunun aracın nasıl bataklığa saplandığı yönündeki sorusu üzerine, çocukların ve personelin bulunduğu aracın orman yolunda kaybolduğu için çamura saplandığını, telefon çekmediğinden de personelin herhangi bir yere haber veremediğini kaydetti.

Bir gazetecinin "Personelle iletişim bölgeye gönderilen mobil baz istasyonlarıyla mı sağlandı?" sorusuna Çiftçi, "Mobil baz istasyonları geldi, güçlendirdi sinyalleri. Onların daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkanı oldu." cevabını verdi.