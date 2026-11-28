Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Ekol 42 Yazılım Okulunun eğitim yolculuğunu Sirkeci'de sürdüreceğini, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak GO Girişim Ofislerinden birinin de burada hayata geçtiğini belirterek, "Bu tarihi handa gençlerimizin Türkiye'nin yeni Turcorn'larının temellerini atacağına ve Şeker Han'ın ikinci asrında Sirkeci'den dünyaya uzanan başarı hikayeleriyle anılacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Bilişim Vadisi Şeker Han Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi Açılış Töreni" Bakan Kacır, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve İsmail Erdem, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Adnan Dalgakıran, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, Şeker Han'ın bir asır önce Büyük Postane'nin hemen arkasında bir ticaret hanı olarak inşa edildiğini, cumhuriyetin ilk yıllarında tüccarlara kapılarını açtığını anlattı.

Şeker Han'ın yüz yıllık tarihinde gençlerle birlikte "yeni bir sayfa" açtıklarını belirten Kacır, "Bilişim Vadisi Ekol 42 Yazılım Okulumuz, Vadistanbul'da başladığı eğitim yolculuğunu artık burada, Sirkeci'de sürdürüyor. Teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak GO Girişim Ofislerimizden biri de yine burada, bu mekanda hayata geçiyor. Vaktiyle İstanbullu sanayicilere hizmet veren bu tarihi handa gençlerimizin Türkiye'nin yeni Turcorn'larının temellerini atacağına ve Şeker Han'ın ikinci asrında Sirkeci'den dünyaya uzanan başarı hikayelerine ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yazılım geliştiren ve dijital hizmetlerini dünya pazarlarına sunan şirketlerin küresel ekonomiden giderek çok daha büyük pay aldığından bahseden Kacır, son 20 yılda uluslararası mal ve hizmet ihracatının 3 katına çıktığını, dijital ortamda sunulan hizmetlerin ihracatının da 5 katına çıkarak 2025'te 5,3 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.

Kacır, dünyanın en değerli 10 şirketinin 9'unun teknoloji ve yazılım odaklı çalıştığına dikkati çekerek, kendi yazılımını geliştiren, tasarımına yön veren, kendi markasıyla dünya pazarlarına çıkan ülkelerin küresel değer zincirinin en kıymetli halkalarını elinde tuttuğunu dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız, daha müreffeh, daha güçlü Türkiye'yi inşa etmenin öncelikleri olduğunu belirten Kacır, bu doğrultuda en önemli hedeflerinden birinin Türkiye'nin nitelikli yazılımcı havuzunu genişletmek olduğunu söyledi.

Kacır, "Teknoloji çağında bağımsızlığımızı, bayrağımızın dalgalandığı topraklar üzerindeki egemenliğimiz kadar dijital vatanımız üzerindeki hakimiyetimizle de birlikte düşünmeliyiz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı nasıl kader olmaktan çıkarabildiysek, dijital vatanda da kendi gençlerimizin yazdığı kodlarla kararlı adımları hep birlikte atacağız. Genç nüfusumuz, bu vizyonu ülkemizin dört bir yanında karşılığı olan bir teknoloji geliştirme seferberliğine dönüştürmek için en büyük imkanımızdır." ifadelerini kullandı.

"42'de öğrenmek ile üretmek arasında mesafe bulunmuyor"

Bakan Kacır, bu kapsamda TEKNOFEST, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden bahsetti.

Klasik eğitim kalıplarının ötesine geçen, proje temelli, uygulama odaklı ve birbirinden öğrenmeyi esas alan öğrenme modelinin benimsendiği Ekol 42 Yazılım Okullarıyla da gençlere dünya standartlarında bir yazılım eğitiminin kapısını açtıklarını söyleyen Kacır, söz konusu yazılım okullarında öğrenme ve üretme süreçlerine dair şunları söyledi:

"Dünyanın en saygın yazılım okulu ağlarından 42 Network'ün bir parçası olan yazılım okullarında genç arkadaşlarımız, dünyanın dört bir yanındaki akranlarıyla eş müfredatı takip ediyor, üst düzey bir yazılım eğitimini ücretsiz alıyor. İki aşamalı eğitim modelinin temel müfredatında gençlerimiz, bir problemi adım adım çözümleyip algoritmaya dökmeyi, yazdıkları kodu sınamayı ve teknik tercihlerini arkadaşlarına gerekçeleriyle açıklamayı öğreniyor. Her projede üstlendikleri sorumlulukla yazılımın temellerine hakim oluyor, ekip halinde çalışarak bir işi tasarımdan teslime yürütme disiplini kazanıyorlar.

İleri eğitim safhalarında gençlerimiz, yapay zekadan siber güvenliğe, oyun geliştirmeden web teknolojilerine ilgi duydukları sahalarda uzmanlaşıyor, giderek daha karmaşık projeleri tasarlama ve hayata geçirme sorumluluğu üstleniyor. İleri müfredata devam etmek isteyen öğrencilerimiz, zorunlu iş deneyimi kapsamında mutlaka profesyonel ekiplerde görev alarak bir yazılımın kullanıcı ihtiyaçlarına göre nasıl tasarlandığını ve sahadan gelen talepler doğrultusunda nasıl geliştirildiğini bizzat tecrübe ediyor. Kısacası 42 okullarında öğrenmek ile üretmek arasında mesafe bulunmuyor."

"16 yaşını doldurmuş herkese deneyim aramaksızın başvuru imkanı tanıyoruz"

Bakan Kacır, yapay zeka çağında bu öğrenme yönteminin çok daha kıymetli olduğunu, yazılımda hataları tespit etme ve giderme sürecinin hızlanabildiğini ifade ederek, "Doğru soruyu sorabilen, sistemlerin ürettiği çözümleri sorgulayabilen, hangi çözümün sahada güvenle kullanılabileceğine kendi teknik muhakemesiyle karar verebilen yazılımcılara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İşte 42 Okullarımızın öğrenme modeli, tam da bu yazılımcı profilini yetiştiriyor." diye konuştu.

Gençlerin doğru soruyu sormayı ilk günden itibaren öğrendiğine ve akran değerlendirmesi sebebiyle kodu yapıcı gözle sorgulamayı alışkanlık haline getirdiğine dikkati çeken Kacır, "Böylelikle nitelikli bir yazılım eğitimini 42 İstanbul ve 42 Kocaeli Yazılım Okullarımızda gençlerimize ücretsiz sunuyor, 16 yaşını doldurmuş herkese önceden yazılım deneyimi aramaksızın başvuru imkanı tanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kacır, gençlerin her iki okula gösterdiği yoğun ilgiye dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 42 İstanbul ve 42 Kocaeli yazılım okullarına 103 bin 661 başvuru aldık. Havuz Eğitimine 10 bin 200 adayımız katıldı. Aralarından 2 bin 578 gencimizi ana eğitimlere kabul ettik. Bugüne kadar 431 öğrencimiz temel müfredatı başarıyla tamamladı. Bu gençlerimizin 222'si okullarımızdan mezun oldu. 209'u ise yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmak üzere ileri müfredata devam ediyor. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız, okullarımızda edindikleri teknik birikim ve proje tecrübesiyle finanstan e-ticarete, sağlıktan oyun sektörüne pek çok alanda yazılım geliştiren ekiplerde görev üstleniyorlar."

"Kazılarda Orta Bizans dönemine ait bir hamamın mermer havuzu ve su kanalları gün yüzüne çıktı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 42 İstanbul öğrencilerinin bugüne kadar çalışmalarını Bilişim Vadisinin Vadistanbul'daki kampüsünde yürüttüklerini anımsatarak, "42 İstanbul, bugün Sirkeci'de, şehrimizin tam kalbinde, artık çok daha geniş bir yuvaya kavuştu. Marmaray, tramvay ve vapurla İstanbul'un dört bir yanından kolayca ulaşılabilen Şeker Han, gençlerimize haftanın 7 günü, günün 24 saati kendi projeleri üzerinde çalışabilecekleri, ekipler kurup birlikte yazılım geliştirecekleri bir ortam sunacak. Tarihi Yarımada'nın kültür mirasına, üniversitelerine ve iş dünyasına yakınlığıyla bu adres, gençlerimizi şehrin bütün zenginlikleriyle buluşturacak." diye konuştu.

Şeker Han'ı restore ederken yapının özgün mimarisini ve temellerinin altında yatan arkeolojik mirası korumaya özel ihtimam gösterdiklerinin altını çizen Kacır, "İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yürüttüğümüz kazılarda, Orta Bizans dönemine ait bir hamamın mermer havuzu ve su kanalları gün yüzüne çıkmış oldu. Bu kıymetli mirası yerinde korumak için binanın güçlendirme projesini yeniden düzenledik. Hamamın kalıntılarını cam döşemenin altından görülebilecek şekilde muhafaza ettik. İstanbul'un kent hafızasında müstesna bir yeri olan bu tarihi hanı, şimdi burada geliştirecekleri teknolojilerle geleceği inşa edecek gençlerimize emanet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"(Milli Teknoloji Akademisi'nde uzmanlık programları) Gençlerimizi 20 Aralık'a kadar başvurmaya davet ediyorum"

Terminal İstanbul'da kurdukları 42 İstanbul HUB'dan da bahseden Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Şeker Han'da aynı masa etrafında yazılım geliştiren gençlerimiz, yarın buradaki GO Girişim Ofisinde olduğu gibi Terminal İstanbul'da da fikirlerini yatırımcılara sunabilecek ve kendi teknoloji girişimini kurma yolunda adımlar atacak." dedi.

Kacır, Milli Teknoloji Akademisi'nde yürüttükleri uzmanlık programlarıyla stratejik teknoloji alanlarında uzmanlar yetiştirdiklerini anlatarak, "Çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerimizi 20 Aralık'a kadar bu programlara başvurmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

"TEKNOFEST kuşağına hayırlı, uğurlu olsun"

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır, beraberindeki heyet ve 42 İstanbul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törenle binanın resmi açılışı için kurdele kesildi. Kacır, tören sırasında "Şeker Han Bilişim Vadisi Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi, TEKNOFEST kuşağına hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Ardından binanın üst katlarını da ziyaret eden Kacır ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin hikayelerini dinleyen ve projeleri hakkında bilgi alan Kacır, öğrencilerle sohbet ederek 42 İstanbul'da eğitim almadan önceki yazılım bilgi düzeylerini, eğitimde hangi aşamada olduklarını ve eğitim süreçlerinin nasıl ilerlediğini sordu.

Kacır, ilgili bölümlerde üniversite eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra farklı alanlarda eğitim gördükten sonra 42 İstanbul'da sıfırdan veya sınırlı bilgiyle yazılım öğrenmeye başlayan öğrencilerin hikayelerini dinledi. Ayrıca, öğrenciler de 42 İstanbul'a ilişkin bazı taleplerini Bakan'a iletti.

Ziyaret sırasında Kacır, beraberindeki heyet ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.