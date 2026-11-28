Yedigöller'de çamura saplanan minibüsün şoföründen ilk açıklama: Yolu ilk kez kullandımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda kaybolan, ardından sağ bulunan çocukları taşıyan minibüsün şoförü Nazif Ege, Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken varmak için tabelayı takip ederek kısa yola saptığını ve aracın çamura saplandığını söyledi. Ege, motoru çalışır tutup çocukları motive ederek üşümelerini engellediklerini belirtti.
Kocaeli'den geziye geldikleri Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı bölgesinde kaybolan ve sonrasında sağ şekilde bulunan çocukları taşıyan minibüsün şoförü Nazif Ege yaşananları anlattı.
KISA YOLDAN GİTMEK İSTEDİ
Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık. Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm. Başka bir şey yok. Kusura bakmayın. Navigasyondan değil, tabeladan kullandım. Araç normal çamura saplandı" dedi.
ARACI ÇALIŞTIRIP ÇOCUKLARI SICAK TUTTULAR
Çocukların araçta olduğunu belirten Ege, "Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda" diye konuştu.
Musa KESKİN-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
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