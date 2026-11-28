Kocaeli'den geziye geldikleri Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı bölgesinde kaybolan ve sonrasında sağ şekilde bulunan çocukları taşıyan minibüsün şoförü Nazif Ege yaşananları anlattı.

KISA YOLDAN GİTMEK İSTEDİ

Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık. Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm. Başka bir şey yok. Kusura bakmayın. Navigasyondan değil, tabeladan kullandım. Araç normal çamura saplandı" dedi.

ARACI ÇALIŞTIRIP ÇOCUKLARI SICAK TUTTULAR

Çocukların araçta olduğunu belirten Ege, "Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda" diye konuştu.

Musa KESKİN-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,