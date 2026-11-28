Çamurda saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı, araçta 10 çocuk ve 3 görevli vardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dönüş yolunda çamura saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan araçtaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bolu'da kaybolduktan sonra sağ bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı anlara ait fotoğraf ortaya çıktı.
Kocaeli'den gezi için Bolu'ya giden kafilenin dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüsünün, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunduğu açıklanmıştı. Çamura saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı. Araçtaki 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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