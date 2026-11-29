Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki uğrak noktalardan çarşıda esnaflık yapan isimler, müşteri potansiyelinin azalması ve internet alışverişinin yaygınlaşmasıyla işlerin eski hareketliliğini yitirdiğini söyledi. Esnaf, ticaretin yanı sıra komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin de değiştiğine dikkati çekti.

İzmit çarşıda uzun yıllardır ticaret yapan esnaf, alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, internet satışlarının yaygınlaşması ve müşteri potansiyelinin azalması nedeniyle çarşının eski hareketliliğini kaybettiğini anlattı. Değişime rağmen mesleklerini ayakta tutmaya çalışan işletmeler ise farklı kuşaklardan müşterileri ağırlamayı sürdürüyor.

"Eskiyi arıyoruz"

İzmit'te 1965'ten beri kasaplık yapan 79 yaşındaki Osman Kuyu, çarşının eski canlılığını yitirdiğini dile getirdi. Kuyu, işlerinin geçmişe kıyasla ciddi biçimde azaldığını aktararak "Eskiyi arıyoruz. Şimdi eski işler yok. Dörtte biri var şu anda. Kendimizi idare ettiriyoruz. Her şey değişti, insanlar değişti. Menfaat dostluğu oldu. Eskiden saygı, sevgi vardı. Biz burada esnafla toplanır, sohbetler eder, yemekler yerdik. Güzel günlerimiz olurdu. İzmit zaten göç alan bir yer, biz bile yabancısı kaldık" dedi.

Eski müşterilerinin önemli bir kısmını yitirdiğini, buna karşın hâlâ 40-50 yıllık müşterilerinin olduğunu belirten Kuyu, bunu kaliteli hizmet anlayışına bağladı.

"İnternet özellikle bizim işimizi bozdu"

Çarşıda 40 yıldır kemer satan Osman Tüfeksever de büyük mağazalar ile internet alışverişinin küçük esnafın işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Tüfeksever, geçmişte müşteri potansiyelinin daha yüksek olduğunu ifade ederek "Eskiden müşterilerimiz daha uyumluydu. Fazla alternatifleri olmadığı için bize geliyorlardı. Şu anda işlerimiz azaldı. Eskiden büyük mağazalarımız yoktu, internet yoktu, internet alışverişi yoktu. Bunların gelmesi bizim işlerimizi etkiledi. İnternet özellikle bizim işimizi bozdu. Eskiden gelirimiz çok çok iyiydi fakat artık sadece günü kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf arasındaki ilişkilerin de eski sıcaklığını yitirdiğini dile getiren Tüfeksever, "40 yıl evvel her şey çok güzeldi. Şimdi kimse kimseye selam bile vermiyor. Çekememezlik var, herkes paranın peşine düştü. Kimse kimseye saygı göstermiyor" diye konuştu.

"Eskiden dükkan işletmek, işçi çalıştırmak daha kolaydı"

İlhan Kayır, 1953 yılında açılan, önceleri kasap olarak hizmet veren, şimdilerde ise döner ve kebap üzerine çalışan işletmede görev yapıyor. Kayır, yıllardır süren müşteri bağlılığına dikkat çekti. İşletmenin 3-4 nesildir aynı aileleri konuk ettiğini belirten Kayır, "Dükkana gelen amcalar, 'Beni buraya babam getiriyordu' diyorlar. Bugün o amcalar torunlarıyla geliyorlar buraya. Yani üç dört nesildir aynı dükkana geliyorlar. Eski müşterilerimizin tamamını isim olarak tanıyoruz" dedi.

Kayır, geçmişteki müşteri profilini "İzmit beyefendisi" diye tanımladı. Bugün ise ekonomik şartların esnafı da etkilediğini belirten Kayır, "Eskiden dükkan işletmek, işçi çalıştırmak daha kolaydı. Günümüzün şartlarında insanların ekonomik anlamda alım gücü düştüğü için maalesef bizi de etkiliyor" ifadelerini kullandı.