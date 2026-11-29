Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Fethi Gül, son dönemde artan mantar zehirlenme vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Gül, "6 hastamız bu dönemde yoğun bakım tedavi süreçlerinde oldu. 1 hastamızı kaybettik, 1 hasta nakile gitti, diğer hastalarımızı taburcu ettik. Anne ve oğul köyde toplanmış mantarları pişirdikten sonra bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle dış merkeze başvuruyor, sonrasında bize gönderildiler. Basit bir mantarla ölüm söz konusu olabiliyor" dedi. Mantar tüketimi sonrası 3'üncü gün eşi ve annesiyle acile başvuran 63 yaşındaki Salih Küçük, "Doğadan toplanan mantar. Annem ve eşim tadına bakıp 'Yeme' dediler, yemiş bulundum. Sonraki gün korkunç derecede ağrılarım olmaya başladı, eşim doktora gitmemizi istedi. Üşüttüğümü düşünerek gitmedim. Şu an ben, annem, eşim de sağlıklıyız, herkes bizim kadar şanslı olmayabilir" dedi.

Kocaeli'nde otobüs şoförlüğü yapan 3 çocuk babası 63 yaşındaki Salih Küçük, geçtiğimiz ay iddiaya göre doğadan toplanan, yolcularının verdiği mantarı tüketmelerinin ardından 56 yaşındaki eşi Gönül Küçük ve 82 yaşındaki annesi Naringül Küçük ile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Küçük, akşam saatlerinde mantarı pişirmesi için evine götürdü, eşi pişirmek istemese de kocasının ricasını kırmadı, mantarı hazırladı. Sonrasında eşi ve annesine göre daha fazla yediğini söyleyen Küçük, onların yememesi yönündeki uyarılarını dinlemediğini belirtti. O akşam uyuduklarını söyleyen Küçük, sonraki süreçte belirtileri üşütme gibi sebeplere bağlayarak kulak vermese de 3'üncü gün ishal, bulantı gibi şikayetler ile çocukları tarafından hastaneye götürüldüğünü anlattı.

İlk müdahalenin ardından yoğun bakım gerekliliği nedeniyle anne ve oğul 28 Ekim günü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Küçük'ün eşi ise İstanbul'da başka bir hastaneye yönlendirildi. Anne ve oğulun tedavisi Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Fethi Gül ve ekibi tarafından yürütüldü. Ciddi belirtilerle gelen anne oğul bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Başarılı sürecin ardından anne oğulun iyiye giden durumu hem ekibi hem aileyi sevindirdi. Anne oğul ve eşi tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi. Prof. Dr. Gül son dönem başvurular ve mantar zehirlenmesine ilişkin bilgi verirken anne ve oğul ise yaşadıklarını anlattı.

"Eşim pişirmek istemedi, annem 'Yeme' dedi"

"Otobüsümle çalışırken yolcularım tarafından mantar ikram edildi" diyen Salih Küçük, "Kocaeli civarında, doğadan toplanan mantar, akşam eve getirdim. Eşim her ne kadar 'Bu güzel bir mantara benzemiyor' diye pişirmek istemese de ısrarım üzerine pişirdi. Sonra tadına bakmak için eşim bir lokma aldı, bana 'Yeme' dedi. Peşinden annem de ekmeği bandırarak 1-2 lokma aldı, 'Oğlum, bu mantarı yeme' dedi, yemiş bulundum. Uyudum, gece bir şey yoktu. Sabah kalktım, erkenden işime gitmek zorunda kaldım. Fakat öğleden sonra korkunç derecede ağrılarım, ishallerim olmaya başladı. Saat 16.00 gibi eve geldim, durumum çok kötüydü. Hemen yatmak istedim, eşim doktora gitmemizi istedi. Çok yorgun olduğumu, üşüttüğümü düşünerek doktora gitmedim. Tekrar uyumakla çözüm bulmak istedim. Sabah kalktığımızda eşim de çok hastalanmış, annem de çok hasta. Eşim doktora gitmemizi istedi, artık kalkamıyordum, canım gitmek de istemiyordu" şeklinde konuştu.

"Sonu felaket, herkes bizim kadar şanslı olmayabilir"

"Eşim çocuklarımızı arayınca koşarak gelip bizi hastaneye götürdüler" diyen Küçük, "Ambulanslar tarafından annemle beni Pendik Marmara Hastanesi ağır yoğun bakıma götürmüşler. Fethi Hoca, ekibi olmak üzere hayatımda hiçbir yerde görmediğim ilgiyi o hastanede gördüm, çok duygulandım. Bir insanı kurtarmak için gece gündüz arı gibi nasıl çalıştıklarını gördüm. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlığıma kavuştum. Annem de sağlığına kavuştu, eşim de iyi, Allah'a şükür. Yaylalarda mantar toplardık. İnsanlardan ricam; mümkün olduğu kadar mantar yemeyelim çünkü mantardan zehirlenmenin sonu felaket. Belki herkes bizim kadar şanslı olmayabilir" derken anne Naringül Küçük, "Doktorlarımızdan Mevla'm razı olsun. Onları da Cenab-ı Allah hiçbir şeyde darda koymasın, hükümetimizi de Allah daim etsin" ifadelerini kullandı.

"Bazı semptomlar daha geç dönemde ortaya çıkar"

Başvurulara yönelik konuşan ve 114 numaralı hattan ulaşılan Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nden bahseden Prof. Dr. Fethi Gül, "Ekim ayı içerisinde anne ve oğul, 2 hastamız, dış merkezden mantar zehirlenmesi ile gönderildi. Aynı dönemde başka hastalarımız da oldu, onlar da mantar zehirlenmesiyle yoğun bakımımıza yattı. 6 hastamız yoğun bakım tedavi süreçlerinde bizlerle beraber oldu. Anne oğul, Gebze'den dış merkezde bir hastane aciline başvurduktan sonra üst merkez olarak bize gönderildiler. Doğada, köyde toplanmış olan mantarları pişirdikten sonra bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve uykuya eğilim şikayetleri ile başvuruyorlar. Mantar zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakım ihtiyacından dolayı yönlendirilen 2 hastamız. Özellikle bu tedavilerde zehir danışmanın önerileri; bazı zehirlenme için ilaçlar var, uygulamaya başladık. Hastalarımızın durumlarına göre yoğun bakım kapsamında hemoadsorpsiyon ve diyaliz tedavileri ile takip ettik. Semptom olarak özellikle; bulantı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetler gelişebilir, hastalar yaklaşık 2 ile 6 saat içerisinde bu semptomları görebilir. Semptomlar yoksa mantar zehirlenmesi yoktur diyemeyiz çünkü bazı semptomlar daha geç dönemde ortaya çıkar. Hastalar iyi hissettiklerinde bile bir karaciğer yetmezliği ile yüz yüze kalabilirler" dedi.

"O kadar hızlı seyretti ki 1-2 gün içerisinde hastayı kaybettik"

Kişilerin mantar tüketimi sonrası herhangi bir zehirlenme şüphesi varsa belirtilerin yoğunlaşmasını beklemeden mutlaka bir sağlık merkezine başvurmaları gerektiğini aktaran Gül, "Zehirli mantarın tüketim miktarı da önemli ama sonuçta miktarı ne kadar az olursa olsun bir zehir. Doğadan toplanan mantarların yenmemesi gerekiyor. Annenin tükettiği mantar miktarı daha azdı, oğlununki daha yüksekti. Başvuran bir hastamızda solunum yetmezliği, bilinçte değişiklik olduğu anda karaciğer yetmezliği tablosu da derinleşince nakil merkezi ile görüşüp karaciğer nakli listesini aldık. Kadavradan bir karaciğer nakli gerçekleşti. Bir başkası Yakacık'ta doğadan toplanan bir mantarla genç bir hasta zehirlenme vakasıyla, solunumu da durmak üzere acile getiriliyor. Entübe edildikten sonra solunum ve diğer organ destekleri için yoğun bakıma kabul ettiğimiz bir hasta, o kadar hızlı seyretti ki maalesef 1-2 gün içerisinde bu hastayı kaybettik" şeklinde konuştu.

"1 hastamızı kaybettik, 1 hasta nakile gitti"

Sözlerini sürdüren Gül, "Organ destek tedavileri uyguluyoruz. Böbrek yetmezliğine yönelik diyaliz uyguluyoruz, zehir için kullanmış olduğumuz bazı ilaçlarımız var. Bu tedavilerden fayda gören hastalarımız oluyor. Tüm bunlara rağmen klinik tablo toparlanmıyor ve kötüleşmeye doğru gidiyorsa nakil açısından mutlaka ilgili branşlara danışıp nakil hazırlığına da girmek gerekiyor. Basit bir mantarla organınızı kaybetmeniz, ölümle yüz yüze gelmeniz söz konusu olabiliyor. Anne oğul yoğun bakım sürecinde, toparlamaya başlayınca oğul, annesini yatağında ziyaret etmeye başladı, duygusal anlar oldu. Bir haftaya yakın yoğun bakımda kaldılar, oğlunun durumu daha sıkıntılıydı. Karaciğer yetmezliği tam oturdu ve nakil sırasına girdi ama yoğun bakım tedavilerinden fayda gördü ve yetmezliğini geri çevirebildik. Basit bir yiyecekten hayatınızı kaybedebileceğimizin farkında olmamız gerekiyor, bu toplumsal mesajı özellikle mantar zehirlenmelerinin yoğun olduğu bu dönemde aktarmayı bir görev olarak biliyorum. 1 hastamızı kaybettik, 1 hasta nakile gitti, diğer hastalarımızı taburcu ettik"

Öte yandan "ALO 114" numaralı hat üzerinden hizmet veren UZEM, zehirli madde kullanımı veya maruziyetiyle ilgili vatandaşlara detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti veriyor.