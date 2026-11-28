Kocaeli'de park halindeki bir otomobile sürttüğü gerekçesiyle bisikleti defalarca yere vurulan 7 yaşındaki Ecem'e Türkiye Bisiklet Federasyonu da destek verdi. Yaklaşık 200 bisikletçi, farklı illerden gelerek küçük Ecem için bir araya geldi ve pedal çevirdi.

İzmit'te yaşanan olayda, bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki Ecem park halindeki otomobile sürtmüş; araç sahibinin yakınları küçük kıza tepki gösterirken bir kadın da çocuğun bisikletini defalarca yere vurmuştu. Küçük kızın gözyaşlarına boğulduğu anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Esnaf tarafından hediye edilen bisiklete olay günü ilk kez bindiği öğrenilen Ecem'e, yaşananların ardından birçok kişi ve kurum bisiklet hediye etmişti.

"Kırılmış hayallerini tekrardan canlandıracağımıza inanıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu, küçük Ecem'e destek vermek için bisiklet sürüşü organize etti. Federasyonun çağrısıyla Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Bursa'dan gelen yaklaşık 200 bisikletçi, Sekapark'taki Uçurtma Tepesi'nde toplandı. Federasyon Ecem'e kask hediye ederken, bisikletçiler küçük kızla birlikte 2 kilometrelik toplu bir sürüş yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Ecem'in talihsiz yaşadığı bu olaydan dolayı biz de Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak hem bisiklet konusunda destek olmak, bir de bilinçli bisikletçi yetiştirmek adına kaskımızı hediye ettik. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Türkiye'ye bir çağrıda bulunduk. Yakın illerden, çevre illerden birçok bisiklet grubu ve bisiklet lideri burada şu an bu anlamlı sürüşe katkı sağladı. Bursa'dan gelen ekibimiz oldu, İstanbul'dan biz iki otobüs kaldırdık ve İzmit'ten gelen ekiplerimiz oldu. Yaklaşık 200 bisikletçiyle birlikte burada Ecem'le bisiklet sürerek, bisiklet noktasında o kırılmış hayallerini tekrardan canlandıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.