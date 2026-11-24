Adana Kozan'da kazada motosiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Saimbeyli Caddesi'ndeki kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Saimbeyli Caddesi'nde Z.A. idaresindeki 01 AFU 602 plakalı otomobil ile Y.B'nin kullandığı 01 ANR 675 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Y.B. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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