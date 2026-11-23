Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, EPDK'nın depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi ön lisans tahsislerine ilişkin 53,1 milyar dolarlık kamu zararı iddiasını gündeme getirerek "Sayın EPDK Başkanı, sizden hiçbir girişim gelmedi. Bu lisansların kaçı fiilen yatırıma dönüşmüştür? Kaçı el değiştirmiştir? Lisans tahsislerinin ekonomik etkisi bağımsız bir denetime tabi tutulmuş mudur? Sayın Erhan Usta'nın ortaya koyduğu 53,1 milyar dolarlık kamu zararı iddiasına ilişkin bakanlığınızın teknik ve mali değerlendirmesi nedir?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi DDK Bütçesi, özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşmeleri sürüyor.

TÜRKEŞ TAŞ: "SAYIN EPDK BAŞKANI, SİZDEN HİÇBİR GİRİŞİM GELMEDİ"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2023 yılında gerçekleştirdiği depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi ön lisans tahsislerine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın söz konusu uygulamaların 20 yıllık dönemde 53,1 milyar dolarlık kamu zararına yol açabileceğini hesaplamalarıyla birlikte kamuoyuna taşıdığını anımsatan Türkeş Taş, "Hesapları nasıl yaptırdığınızı görmesi için kendisine Excel tabloları vermeyi teklif ettik. Eğer yanlış varsa bu yanlışı düzeltin dedik. Burada sunum yapıp rakamları da paylaştık. Sayın Komisyon Başkanımız Mehmet Muş da buna bir cevap beklendiğini söyledi ama maalesef geçen bu bir senelik sürede Sayın EPDK Başkanı, sizden hiçbir girişim gelmedi" dedi.

Kamu kaynaklarının korunması, enerji piyasasında rekabetin sağlanması ve vatandaşın elektrik maliyetleri açısından konunun önemli olduğunu belirten Türkeş Taş, EPDK tarafından verilen 33 bin 519 megavatlık ön lisansın kimlere, hangi kriterlerle ve hangi tarihlerde tahsis edildiğinin açıklanmasını istedi.

Türkeş Taş, Bakan'a şu soruları yöneltti:

"Bu lisansların kaçı fiilen yatırıma dönüşmüştür? Kaçı el değiştirmiştir? Lisans tahsislerinin ekonomik etkisi bağımsız bir denetime tabi tutulmuş mudur? Sayın Erhan Usta'nın ortaya koyduğu 53,1 milyar dolarlık kamu zararı iddiasına ilişkin bakanlığınızın teknik ve mali değerlendirmesi nedir? Bu hesaplama yanlışsa hangi varsayımlarımız yanlıştır, doğruysa da kamu zararının önlenmesi için hangi işlemler yapılmıştır?"

Söz konusu iddiaların bütün belgeleriyle açıklığa kavuşturulmasını isteyen Türkeş Taş, düzenleyici kurumların görevinin rekabeti ve kamu yararını korumak olduğunu vurguladı.

"DOĞU AKDENİZ'DE NEDEN SONDAJ YAPILMIYOR?"

Türkiye'nin altı derin deniz sondaj gemisi ve sismik araştırma kapasitesi bulunduğunu belirten Türkeş Taş, "Bu durum teknik ve ekonomik bir zorunluluk mudur yoksa siyasi ve diplomatik bir tercih midir? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni sondaj yapmasına ilişkin somut bir takviminiz var mıdır? Varsa hangi ruhsat sahalarında, hangi gemilerle çalışılacaktır?" diye sordu.

Bakan'ın Oruç Reis gemisini Pakistan'da karşılamasına da değinen Türkeş Taş, 2019 yılında Pakistan'a gönderilen bir gemiyle yapılan sondajda hedef rezervin suyla dolu olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Yeniden Pakistan'a gemi gönderilmesinin gerekçesini soran Türkeş Taş, bu faaliyetin Türkiye'ye sağlayacağı somut getirinin açıklanmasını istedi. Oruç Reis'in kira, yakıt, personel ve hizmet giderlerinin hangi ortaklara, hangi bedellerle yansıtıldığını soran Türkeş Taş, aramanın başarısız olması durumunda Türkiye'nin üstleneceği azami zararın ve kaynak bulunması halinde kamuya kalacak net gelirin açıklanmasını talep etti.

Somali'de sismik araştırmanın tamamlandığını ve sondaj aşamasına geçildiğini anımsatan Türkeş Taş, Pakistan ve Somali faaliyetlerinin toplam kamu maliyetinin, özel yüklenicilerin giderlerinin ve olası ticari keşiflerden Türkiye'ye kalacak net gelirin açıklanmasını istedi.

"BİR SONDAJ GEMİSİNİ KKTC'YE DEVREDELİM"

Türkeş Taş, Türkiye'nin bir sismik araştırma veya sondaj gemisini KKTC'ye devretmesini önerdi. Geminin KKTC gemi siciline kaydedilerek KKTC bayrağıyla Kıbrıs çevresinde görevlendirilmesini isteyen Türkeş Taş, geminin çalışma programının KKTC makamlarınca belirlenmesini ve faaliyetlerin KKTC'nin ruhsatlandırdığı sahalarda yürütülmesini önerdi.

Türkiye'nin geminin işletilmesi, mürettebatın eğitilmesi ve teknik altyapının kurulması için destek sağlaması gerektiğini belirten Türkeş Taş, "Egemen eşitlik denizde de somut karşılığını bulmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi bayrağını taşıyan gemiyle kendi belirlediği program çerçevesinde Kıbrıs çevresinde araştırma yapabilmelidir. Bu amaçla iki hükümetin gemi devri ve ilk görev için ortak bir takvim açıklaması da bizce uygun olur" dedi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN FATURALARINDAKİ İNDİRİMİ ELEŞTİRDİ

Türkeş Taş, şehit yakınları ve gazilerin elektrik faturalarında yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin açıklamayı da eleştirdi. Söz konusu desteğin kaynağının vatandaşların vergileri veya borçlanma olduğunu savunan Türkeş Taş, "İmralı canisi, bebek katilinin villaya taşındığı, emrine ekipler verildiği ve ona siyasi hak tanınan bir ülkede şehit yakınları ve gazilerin elektrik faturalarında yüzde 50 indirim yapıyoruz demek için vallahi bunu ben okurken utandım. Bunu demeye de utanmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitler ve gaziler için yapılacak hiçbir şeyin onların haklarını ödemeye yetmeyeceğini belirten Türkeş Taş, "Bu Türk bayrağı bu topraklarda dalgalandıkça ve Türk vatanı güçlenip var oldukça onların ruhunu belki biraz şad ederiz" dedi.

BAKIRLIOĞLU: "TKİ'NİN SANTRALİ İŞLETEN TORKU'DAN FAİZİYLE BİRLİKTE 30 MİLYAR LİRA ALACAĞI VAR"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Soma B Termik Santrali'nin özelleştirilmesinin ardından yaşanan süreci ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) mali durumunu gündeme getirdi. Soma'nın bir dönem "enerjinin başkenti" olarak anıldığını ve Soma B Termik Santrali'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Bakırlıoğlu, 11 yıl önce özelleştirilen santralin geçtiğimiz günlerde 7 milyar lira bedelle icradan satıldığını, santrali Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) aldığını söyledi.

TKİ'nin santrali işleten Torku'dan faizleriyle birlikte 30 milyar lira alacağı bulunduğunun ifade edildiğini belirten Bakırlıoğlu, "Zaten 11 yıl önce de burayı Elektrik Üretim A.Ş. işletiyordu, özelleştirme yapılmadan önce ve bu tesis, bu termik santral vergi rekorları kırmaktaydı, üretim rekorları kırmaktaydı. Bütün itirazlarımıza rağmen siz burayı, Bakanlığınız burayı özelleştirdi" dedi.

Santralin 685 milyon dolara özelleştirildiğini, daha sonra bu tutarın belli bir kısmının Türk lirasına çevrildiğini ve işletmeci firmaya çeşitli teşvikler sağlandığını belirten Bakırlıoğlu, verilen avantajların neredeyse özelleştirme bedeli kadar olduğunu savundu.

Torku'nun 11 yıllık süreçte sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne süren Bakırlıoğlu, santrale baca gazı filtresi takılmadığını, periyodik bakım ve revizyonların yapılmadığını ifade etti. Santralin bakımsız bırakıldığını ve adeta hurdaya döndüğünü söyleyen Bakırlıoğlu, bu süreçte yaşanan kazalara ve çevre kirliliğine dikkati çekerek "Soma'daki halkımız, çevre ilçelerdeki halkımız zehirlendi" dedi.

Santralin işleten şirketin TKİ'den sürekli kömür aldığını, ürettiği elektriği Elektrik Üretim A.Ş.'ye sattığını ancak TKİ'ye olan borcunu ödemediğini belirten Bakırlıoğlu, şirketin iflas ettiğini ve çok sayıda alacaklısının bulunduğunu söyledi.

"1100 İŞÇİNİN 10 YILLIK ALIN TERİ NE OLACAK?"

Santralin yeniden kamu tarafından işletilmesi sürecinde işçilerin ve alacaklıların durumunun belirsiz olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, 1100 işçinin 10 yıllık kıdem tazminatlarının ve 1,5 aylık maaşlarının ödenmediğini söyledi. Şirketin maden şirketlerine, nakliyecilere, servis işletmelerine ve diğer sanayi kuruluşlarına da borçlu olduğunu belirten Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu insanlar soruyorlar: 'Ne olacak bizim halimiz?' diye. Bu termik santral, siz de biliyorsunuz, geçmişte, yakında aylarca kapalı kaldı. Bu süre içerisinde madenler ücretlerini ödeyemediler. Hala daha sıkıntı içerisindeler. İşçi çıkartmak zorunda kaldılar. İnsanları, madenciler eylem yapmak zorunda kaldı. Soma'dan da ciddi göçler yaşandı."

Elektrik Üretim A.Ş.'nin santralde incelemeler yaptığını ve tesisin yeniden çalıştırılabilmesi için ciddi bir revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakırlıoğlu, baca gazı filtresi takılması ve bakım çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. Bu işlemlerin maliyetinin kamu tarafından karşılanacak olmasını eleştiren Bakırlıoğlu, "Neden bu külfeti kamu üstlenmek zorunda olacak? Bu alacaklar ne olacak?" diye sordu.

"TKİ'NİN FİNANSMAN GİDERİ İKİ YILDA 18 KATINA ÇIKTI"

TKİ'nin geçmiş yıllardaki alacaklarına ilişkin uyarılarının dikkate alınmadığını savunan Bakırlıoğlu, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporlarına dayanarak kurumun şirketten 1 milyar lira alacağı bulunduğunu gündeme getirdiğini hatırlattı.

Borç miktarının sonraki yıllarda 10 milyar liraya çıktığını belirterek tahsilat yapılmamasına tepki gösteren Bakırlıoğlu, TKİ'nin mali tablolarına ilişkin şu verileri paylaştı:

"2024 yılında kurumun borcu 23 milyar 750 milyon lira. 2025 yılında yüzde 44 artmış, 34 milyar 290 milyon liraya çıkmış. Bakın, 2023 yılında kurumun finansman gideri, yani bankalara olan ödeme, finansman gideri, faiz gideri 640 milyon liraymış ve firma o zaman kar ediyormuş. 2024 yılında finansman gideri 5 milyar lira. 2025 yılında finansman gideri kurumun 11,4 milyar lira. İki yılda finansman gideri 18 kata çıkmış durumda."

TKİ'nin 2025 yılında 5,5 milyar lira zarar ettiğini belirten Bakırlıoğlu, 2026 yılı bilançosuna ilişkin verilerin henüz bulunmadığını söyledi.

"SOMA'DAKİ MADENLERDE HALA ÜRETİM BASKISI VAR"

Bakırlıoğlu, Soma'da meydana gelen maden kazasında beş madencinin göçük altında kaldığını belirterek kazanın bir saat önce veya sonra yaşanması durumunda can kaybının 40-50'ye ulaşabileceğini söyledi.

Madencilerle görüştüğünü aktaran Bakırlıoğlu, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından gerekli derslerin çıkarılmadığını savundu. Madenlerde üretim baskısının devam ettiğini öne süren Bakırlıoğlu, "Bugün Soma'da, Türkiye'de insanlar madene indikleri zaman Soma'daki insanlar, Soma'daki 301 kadar aynı durumdalar. Aynı manzaralar, aynı hikayeler. Hala üretim baskısı var madenlerde. Hala üretim baskısı var. Hala 'hadi hadi' var. Denetim, Sayın Bakanım, bakın buraları mutlaka denetlemişsinizdir. Aynı Soma'da olduğu gibi denetimin olacağı önceden biliniyor. Ve denetim olmadan önce temizlik yapılıyor. Çukurlar kazılıyor. Temizlik yapılıyor. Değişen bir şey yok" diye konuştu.

Soma faciasının yanı sıra Amasra'da yaşanan maden kazasını da hatırlatan Bakırlıoğlu, Meclis'te kurulan araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlara rağmen madenlerdeki koşulların değişmediğini savundu.

"SORUMLULAR KİMSE CEZALANDIRILSIN"

Son maden kazasına ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirten Bakırlıoğlu, "Sizden de ricam, siz de Bakanlık olarak bu davanın takipçisi olun. Sorumlular kimse cezalandırılsın. Dokuz kişi şu anda gözaltında. İhmali olan mutlaka Bakanlığınızdan insanlar vardır. Bir kere yanlış başlandı. Bilirkişi maden mühendisi ama hayatında madene inmemiş bir maden mühendisi bu soruşturmada bilirkişi" ifadelerini kullandı.