Haber: Hilal ACAR

(TBMM) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üreticilerin sorunlarına dikkati çekmek için Adana'dan getirdiğini belirttiği limonları sıkarak tepki gösterdi. Barut, "Çiftçilerin Türkiye'nin dört bir yanından feryatları yükseliyor. Bu feryatları Mısır'daki sağır sultan duydu ama işi çözecek ne iktidar ne de ilgili bakanlık maalesef duymuyor" dedi. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da "Bir tarafta Bakan Harikalar Diyarı'nda bağ bozumu yapıyor diğer tarafta üretici ağlıyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri öncesinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, çiftçilerin bankalara olan borcunun 1,5 trilyon lirayı aştığını belirterek, maliyetlerin arttığına dikkati çekti. Mazot maliyetlerinde son bir yıllık süreçte yüzde 63, sebze fiyatlarında ise yaz mevsimine rağmen yaklaşık yüzde 70 oranında artış yaşandığını söyledi.

Akay, "Fiyat manipülasyonu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon yaptı değil mi? 41 tane dağıtım firmasına bunlar sahte belge düzenleyerek, fiktif bir şekilde maliyetleri artırarak piyasa manipülasyonu yapan kişiler. Bununla ilgili son durum nedir? Tarlada 10 lira olan bir ürünün fiyatı nasıl 50 liraya, 60 liraya çıkıyor? Tarım ve Orman Bakanı olarak bu soruşturmayı takip ettiniz mi? Bu fiyatların kontrol altına alınabilmesi ile ilgili olarak şimdiye kadar ne yaptınız?" sorularını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soracağını söyledi.

Akay, pestisit nedeniyle ihraç edilen tarım ürünlerinin iade edilmesi ve imha süreçlerine ilişkin sorular yönelteceklerini belirtti. Nar, mandalina, limon, portakal ve havuç gibi ürünlerin iade sonrasında iç piyasaya sunulup sunulmadığını gündeme getiren Akay, bu ürünlerin tüketilip tüketilmediğinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Kanser vakalarındaki artışa da değinen Akay, Sağlık Bakanlığı verilerinin incelenip incelenmediğini ve konuyla ilgili hangi raporlamaların yapıldığını soracaklarını kaydetti.Tabii her bakanlıkta sorduğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki döner sermaye işletmeleri olsun, bunların sandıkları, dernek, vakıfları olsun, bunların atıl paralarının bu fonlarda değerlendirilip değerlendirilmediğini de somut isimlerle soracağız.

"TARIMIN 12 BİN YIL ÖNCE BAŞLADIĞI BU KADİM TOPRAKLARDA ÜRETİCİLERİMİZ TARIMDA PERİŞAN HALDE"

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut ise üreticilerin sorunlarına dikkati çekmek için Adana'dan getirdiğini belirttiği limonları sıkarak tepki gösterdi. Barut, "Tarımın bundan 12 bin yıl önce başladığı bu kadim topraklarda üreticilerimiz de tarımda perişan halde. Türkiye tarımında devasa sorunlar bulunmaktadır. Neresinden tutsanız elinizde kalmaktadır. Bugün ülke tarımın çiftçilerinin Türkiye'nin dört bir etrafından feryatları yükseliyor. Bu feryatları Mısır'daki sağır sultan duydu ama işi çözecek ne iktidar ne de ilgili bakanlık maalesef duymuyor" dedi.

Barut, zeytin, üzüm, nar, elma ve narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, özellikle Çukurova bölgesinde limon üreticilerinin ürünlerini satamadığını ifade etti. Limonun kilogram maliyetinin 10 lira olduğunu belirten Barut, Adana, Hatay ve Mersin'de üreticilerin limonlarını bedelsiz vermek zorunda kaldığını söyledi. Ürünlerin satılamaması nedeniyle limon, portakal ve mandalina ağaçlarının söküldüğünü ve kesildiğini dile getiren Barut, çiftçilerin borçlarının iki yıl faizsiz ertelenmesi ve yeni kredi imkanlarının sağlanması çağrısında bulundu.

"Gelsinler üreticilerin sorunlarını yerinde tespit etsinler" diyen Barut, şunları söyledi:

"Şu limondan 100 kilo satıyorsun 1 litre mazot alamıyorsun ya da 1 kiloya 1 ciklet alamıyorsun öylesine büyük sorun var tarımda ve bundan da rahatsız olan yok işin enteresan tarafı. Doğru bir tarım planlaması yok. Doğru bir ihracat planlaması yok. Meyvemiz para edeceğine de ithalat kapıları açılmış ve yurtdışından gelen ürünlerle fiyatlar düşmüş. Aynı şekilde karpuz üreticisi İşte ne ekerseniz tütün kısacası bütün üreticimiz ektiğinin karşılığını alamadı. Perişan vaziyette hepsi zararda ve Tarım Bakanı bunlara seyirci."

"HASAT ZAMANI GELDİ ANCAK SATACAK YER BULAMADIKLARI İÇİN ÜZÜMLERİNİ DERELERE DÖKÜYORLAR"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da "Geçtiğimiz günlerde Sayın Tarım Bakanımız üzüm hasadı yaptı, bağ bozumu yaptı. Nerede? Manisa'ya gelmedi kendisi. Ankara'da Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gayet güzel giyinmiş, yüzler gülüyor. Hasat yapmışlar, bağ bozumu yapmışlar. Aynı Alice Harikalar Diyarı'nda vardı ya, işte Bakan da Harikalar Diyarı'nda. Bakanın hasadı bu. Öbür taraftada Saruhanlı'daki, Alaşehir'deki, Manisa'daki üzüm üreticisinin hasadı. 11 ay boyunca üreticilerimiz bağlarına baktılar. Hasat zamanı geldi ancak satacak yer bulamadıkları için üzümlerini derelere döküyorlar. Bir tarafta Bakan Harikalar Diyarı'nda bağ bozumu yapıyor. Diğer tarafta üretici ağlıyor" diye konuştu.