Adana'da görme engelinin zorluklarını aşıp Türkçe öğretmenliği hayalini gerçekleştiren Sevgi Keskin, yüzlerini göremese de seslerinden tanıdığı öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli 27 yaşındaki Keskin, hayatına dokunan eğitimcilere duyduğu sevgi dolayısıyla öğretmen olmaya karar verdi.

Keskin, 2019'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanarak hayaline uzanan yolculukta önemli bir adım attı.

Üniversite eğitimi sırasında bir lisede kütüphane görevlisi olan Keskin, çalışma hayatında deneyim kazandı.

Keskin, Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 2023'te Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen olarak atandı, aynı yıl drama alanında yüksek lisansa başladı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Avukat Uğur Uçurum Ortaokulunda görev yapan Keskin, yüzlerini göremese de seslerinden tanıdığı öğrencilerini geleceğe hazırlamak için çalışıyor.

"Görme engelli olmak irili ufaklı taşlardı"

Sevgi Keskin, AA muhabirine, yaşadığı zorluklara rağmen öğretmenlik hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

Eğitim hayatı boyunca çabalamaktan vazgeçmediğini belirten Keskin, "Görme engelli olmak beni çok zorladı çünkü herkesten daha fazla çalışmam gerekti. Bundan hiç gocunmadım. Görme engelli olmak irili ufaklı taşlardı. Ben bu taşları aşmak için ekstra çabalasam da asla geri adım atmadım." dedi.

Keskin, öğretmenlerinin hayatında önemli izler bıraktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hayatım boyunca öğretmenlerimin emeklerinin boşa gitmemesi için hep daha fazla çalıştım. Öğretmen olmak için çok çabaladım. Öğrencilerimin karşısında da o çabanın ne kadar önemli olduğunun canlı bir kanıtı olarak duruyorum. İyi ki öğretmen olmuşum. Olduğum yerden çok mutluyum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Asla öğrenmekten vazgeçmeyeceğim. Bu da inşallah öğrencilerime örnek olur."

Görme engelli olmanın öğretmenlik yapmaya engel olmadığını vurgulayan Keskin, "(Öğrenciler) Onların yüzlerini göremiyorum ama isimlerini öğreniyorum, seslerini ve ruhlarını tanıyorum. Ruhlarını anlamak ve onların ne hissettiklerini bilmek daha kıymetli geliyor bana." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Keskin, engelli bireylerin hayata küsmeyip azimle hedeflerine odaklanmaları gerektiğini kaydetti.