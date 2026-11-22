Adana Kozan Eskimantaş'ta traktör kazasında ölen muhtar Mustafa Aköz'ün yerine yapılan seçimi eşi Zeynep Aköz 260 oyla kazandı. Rakibi Ramazan Koçyiğit 197 oyda kalırken Zeynep Aköz, Kozan'da seçilen 4'üncü kadın muhtar oldu.

EŞİ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, 2 Ağustos'ta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Muhtarın ölümünün ardından bugün mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti.

EŞİNİN YERİNE MUHTAR SEÇİLDİ

İki adayın yarıştığı seçimde Mustafa Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy alırken, diğer aday Ramazan Koçyiğit 197 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Eskimantaş Mahallesi'nin yeni muhtarı Zeynep Aköz oldu. Eşinin vefatının ardından girdiği seçimde sandıktan zaferle çıkan Zeynep Aköz, bu sonuçla Kozan ilçesinde seçilen 4'üncü kadın muhtar olarak kayıtlara geçti.