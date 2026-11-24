Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ve Efes Antik Kenti'nin 7 katı büyüklüğünde olduğu belirtilen Anavarza Antik Kenti'nin görkemli yapısı havadan görüntülendi. Binlerce yıllık geçmişi, kilometrelerce uzanan surları, zafer takı ve ovaya hakim konumdaki kalesiyle dikkat çeken antik kent, Çukurova'nın ortasında adeta açık hava müzesini andırıyor. Roma döneminde önemli bir eyalet merkezi olan Anavarza, havaların serinlemesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kozan ilçesine yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Dilekkaya Mahallesi sınırlarında yer alan Anavarza Antik Kenti, dünyanın ilk duble yoluna sahip olma özelliğini taşıyor. Çukurova'nın en önemli tarihi yerleşimleri arasında bulunan antik kent, Roma, Bizans ve Ermeni dönemlerinden izler taşırken, geçmişte bölgenin siyasi, askeri ve ticari merkezlerinden biri olarak bölgede ziyaretçilerini ağırlıyor.

Roma İmparatoru Augustus'un milattan önce 19 yılında ziyaret ettiği bilinen Anavarza, Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki surları, dünyanın ilk duble yolu ve 20 burcuyla dikkat çekiyor. Antik kentte, üç girişli zafer takı, sütunlu cadde, hamam, kilise, tiyatro, stadyum kalıntıları, su yolları ve kaya mezarları bulunuyor. Ovanın ortasında yükselen tepe üzerindeki Anavarza Kalesi ise kente hakim konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Burası tarih kokuyor"

Anavarza'nın eski muhtarlarından Feridun Eroğlu, bir dönem kendisinin de muhtarlık yaptığını, babasının ise iki dönem muhtarlık görevinde bulunduğunu belirterek, "Eskiden burada 150-140 hane vardı. Şimdi 80 hanenin altına düştü. Burası komple sit alanı. Her yeri tarih kokuyor. 2013 yılında ben muhtarken kazı çalışmaları başladı. Burada yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda dünyanın ilk duble yolu, tiyatro alanı, bir çok yapı var. İki ayrı tiyatro ve beş kilisenin bulunduğu, bunların yerlerinin de belli olduğu biliniyor" dedi.

"Türkiye için bulunmaz bir yer"

Antik kenti her yıl ziyaret ettiğini belirten Murat Bolat ise Anavarza'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Her sene bir kere buraya geliyorum. Burayı çok seviyorum. İmkan buldukça geliyoruz. Aslında bulunmaz bir yer. Benim için de Kozan için de Türkiye için de çok kıymetli bir yer. Herkesin burası için elini taşın altına koyması lazım" diye konuştu.