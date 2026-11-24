Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Dursun Özkan, geçen yıl diğer gözünün de görme yetisini kaybetmesiyle komşularının desteğine ihtiyaç duymaya başladı. Tek kardeşini iki yıl önce kaybeden Özkan'ın yemeğini komşuları yediriyor, çamaşırlarını yıkıyor. Engelli maaşıyla geçinen ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken Özkan, yeniden görebilmenin hayalini kuruyor. Özkan, "Çayın kulpunu bile bulamıyorum. Görmeden yaşamaya çalışıyorum" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Dursun Özkan, iki gözünün de görmemesi nedeniyle günlük yaşamını komşularının desteğiyle sürdürüyor. Tek kardeşini de iki yıl önce kaybeden Özkan, sobasını yakmaktan yemek yemeye kadar en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Komşularının yardımıyla hayata tutunan Özkan, yeniden görebilmek için tedavi olmak istediğini ancak kendisini hastaneye götürecek kimsesinin olmadığını belirterek, "İstemez misin gözünün açılmasını? Beni götürün, bakın diyorum ama yok" dedi.

Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde tek başına yaşayan Dursun Özkan, çocuk yaşta bir gözünü kaybetti. Yıllarca tek gözüyle yaşamını sürdüren Özkan'ın geçen yıl diğer gözünde de görme kaybı meydana geldi. Günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Özkan'a komşuları destek oluyor.

"SADECE HAVANIN RENGİNİ GÖRÜYORUM"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özkan, geçen yıl doktorların ameliyat önerdiğini ancak ameliyat masasında kalmaktan korktuğu için tedaviyi kabul etmediğini anlatarak şunları söyledi:

"Şu gözüm yok. Yedi yaşındayken 'Bunu almazsak göz damarların birbirine girer' dediler. Göz damarlarımda iltihap varmış. Geçen sene de beni doktora götürdüler. Doktor, 'Buraya kanama geliyor, ameliyat edelim' dedi. Gözümden iğne yaptılar, ameliyat önerdiler. Masada kalırım diye korktum, kabul etmedim. Önceden gözüm görüyordu. Sonra gözüme bir şey oldu, şimdi sadece havanın rengini görüyorum. Kimsem yok, bana bakan da fazla yok. Tedavi olmak istemez miyim? Ama bu gözüme de zarar gelmesinden korkuyorum. Yüzde 45 engelli raporum var, maaşım da ona göre. Bir gözümün olmadığını görüyorlar ama ilgilenen yok. Kardeşim öldü, yeğenim telefona bile çıkmıyor."

"ÇAYIN KULPUNU BİLE BULAMIYORUM"

Görme kaybı nedeniyle günlük yaşamda büyük güçlükler yaşadığını anlatan Özkan, sobasının fişini dahi takamadığını, yemeklerini ise komşularının yardımıyla yiyebildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kendi kendime bakıyorum, komşular yardımcı oluyor. Börek getirdiler, karnımı doyurdular. Sobam var ama kuran yok, gözüm görmediği için fişini bile takamıyorum. Kaymakamlık temizliğimi yaptırıyor, kömür de geldi. Yemeği belediye veriyor ama göremediğim için yiyemiyorum, komşular getiriyor. Gözümün önüne kırmızı kanama geliyor. Çayın kulpunu bile bulamıyorum. Sabah çayımı da komşum gönderdi. Görmeden yaşamaya çalışıyorum. Doktora gitmek istiyorum, götürecek biri olsa… İstemez misin gözünün açılmasını? Beni götürün, bakın diyorum ama yok."

"AKRABALARINDAN İLGİLENEN DE YOK"

Özkan'ın komşusu Fatma Akar, yaşlı kadının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz bakıyoruz, konu komşu bakıyor. Ben yardımcı oluyorum, gelip yemeğini yediriyorum, çamaşırlarını makineye atıyorum. Kimsesi yok. Sobası kurulacak, yakacak kimse yok. Gözü görmüyor, bir çay getirsen kulpunu bulamıyor, elini içine sokuyor. Konu komşu yardımcı oluyor. Akrabalarından gelip ilgilenen de yok."

"BİR KARDEŞİ VARDI, O DA ÖLDÜ"

Yaklaşık 35 yıldır Özkan'la komşu olduklarını belirten Mehmet Akar ise "Kimsesi yok. Bir kardeşi vardı, o da öldü. Bizler, komşular bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.