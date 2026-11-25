Aksaray'da bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda araçta arama yapan narkotik dedektörü "İrma" isimli köpek, burnuyla kokuyu alıp yerini tespit ettiği uyuşturucuyu patisiyle işaret ederek buldu.

Operasyon, Aksaray merkezde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Adana'dan Aksaray'a bir otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri, kimlikleri tespit edilen şahıs ve plakası belirlenen otomobili takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İlk olarak araca yönelik operasyon düzenleyen polis, hassas burunlu uyuşturucu dedektörü narkotik köpeği İrma ile araçta arama yaptı. İrma bir süre araç içerisinde koklayarak yaptığı aramada uyuşturucuların saklandığı yeri tespit edip, patisiyle ekiplere yerini gösterdi. O anlar kameraya yansırken, köpeğin gösterdiği yerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Araçtaki aramanın ardından şüphelilerin ikametinde de arama yapan polis ekipleri toplamda 70 gram sentetik kannobinoid, 35 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.