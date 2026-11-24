2'nci Lig Beyaz Grup'ta önce Sebatspor'u evinde 2-0, ardından Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenip şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Aliağa FK'da teknik direktör Erkan Sözeri değerlendirmelerde bulundu. Takımının başında çıktığı iki maçta da galibiyet sevinci yaşayan deneyimli teknik adam, "Çarşamba günü Sebatspor karşısında büyük bir irade göstererek aldığımız galibiyeti Adana Demirspor'u yenerek pekiştirdik. Genç oyuncularla mücadele eden rakibimize saygı duyduk. 70'inci dakikaya kadar iyi oynadık, sonrasında Sebatspor maçının yorgunluğunu hissettik. Üst üste iki maç kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Erkan Sözeri, takımda iyi bir birliktelik olduğunu vurguladı. Sözeri, "Burada geçirdiğim kısa sürede takımımızdaki birlikteliği gördüm. Belediye Başkanımız Serkan Acar ve Kulüp Başkanımız Turgay Mete bu ailenin liderleri. Oyuncularımı saha içinde ve dışında gösterdikleri dayanışma için kutluyorum. Bu birlikteliğin bizi hedefimize taşıyacağına inanıyorum. İyi futbol ve güzel sonuçlarla tribünlerimizde daha fazla Aliağalı görmek istiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Şimdi odağımız Kastamonuspor karşılaşması. Bu maçta iyi oynayıp güzel bir sonuç alarak üst üste çıkacağımız zorlu Gebzespor ve Çorluspor deplasmanlarına moralli ve özgüvenli gitmek istiyoruz" diye konuştu.