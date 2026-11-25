Adana'da iki adresteki narkotik baskınında 239 bin 218 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki iki adrese düzenlenen narkotik operasyonda 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ile silah ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da düzenlenen operasyonda 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler M.O.K, U.K, M.Ç, Y.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin arama yaptıkları adreslerde uyuşturucu ve silah bulması, polis kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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