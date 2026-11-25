Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla polis çalışma başlattı.

Olay, Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Tatar (34) ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K., tabancayla Orhan Tatar'a defalarca ateş açtı. Şüpheli ardından kaçarak izini kaybettirdi. Göğüs bölgesinden kurşun yaraları alan Orhan Tatar ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Bölgeye, ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Orhan Tatar, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tatar'ın cenazesi, otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla polis tarafından çalışma başlatıldı.