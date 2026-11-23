Kozan'da polisin 47 noktadaki uygulamasında 4 firari şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde 16-23 Kasım'da 47 noktada yapılan asayiş uygulamalarında mala zarar verme suçundan aranan 4 firari şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda 15,33 gram uyuşturucu ele geçirildi, 49 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi ve 8 araç trafikten menedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 4 firari şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-23 Kasım'da 47 farklı noktada uygulama yaptı.
Uygulamada, 15,33 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli ihlallerden 49 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi, 8 araç ise trafikten menedildi.
Ekipler, "mala zarar verme" suçundan aranan 4 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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