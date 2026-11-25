Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tarihi Büyük Saat Kulesi'nde 'balon uçurtma' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları suçu olduğunu belirterek, hiçbir kadının yaşam hakkının elinden alınamayacağını ifade etti. Adana'da 2026 yılında 14 kadının öldürüldüğünü kaydeden Dolançay, kadınların, çocukların ve hayvanların şiddete maruz kalmadığı, sevgi ve dayanışmanın hakim olduğu bir şehir istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar balonları gökyüzüne bıraktı.