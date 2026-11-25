Adana'da balon uçurtma etkinliğinde 2026'da 14 kadının öldürüldüğü vurgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında balon uçurtma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Daire Başkanı Ayten Dolançay, 2026 yılında kentte 14 kadının öldürüldüğünü belirterek şiddetin insan hakları suçu olduğunu söyledi.
Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tarihi Büyük Saat Kulesi'nde 'balon uçurtma' etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları suçu olduğunu belirterek, hiçbir kadının yaşam hakkının elinden alınamayacağını ifade etti. Adana'da 2026 yılında 14 kadının öldürüldüğünü kaydeden Dolançay, kadınların, çocukların ve hayvanların şiddete maruz kalmadığı, sevgi ve dayanışmanın hakim olduğu bir şehir istediklerini söyledi.
Konuşmanın ardından katılımcılar balonları gökyüzüne bıraktı.
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