Adana'da döner yediği sırada nefes borusuna et parçası kaçan kişi, esnafın Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla döner yemeye gelen bir kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi fenalaştı. O sırada dönerci Suphi Atar, durumu fark ederek fenalaşan kişiye Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yemek parçası çıkan kişi, rahat nefes almaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ÜÇÜNCÜ MÜDAHALEDE DÖNER PARÇASI ÇIKTI

Olay anını anlatan işletmeci Suphi Atar, müşterilerin yemek yediği sırada bir anda öksürük sesi duyduğunu belirterek, "Arkamdan bir öksürük sesi duydum. Döndüğümde zaten telaşlanmışlardı, iş ciddiye gidiyordu. Heimlich manevrasını biliyordum. Daha önceden bunun eğitimini almıştık. İyi ki de almışız. Üçüncü müdahalede Allah da yardım etti, çok şükür döner parçasını çıkarttık. Arkadaş derin bir nefes aldı ve rahatladı" dedi.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIR

Müdahalenin ardından müşterinin kendisine sarılarak teşekkür ettiğini anlatan Atar, "Sağ olsun geldi, sarıldı. Gözleri doldu, bayağı hayır duası etti. Zaten müşterimizdi, bundan sonra da geleceğini tahmin ediyorum. İşletmelerin, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren yerlerin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Net bir şekilde söyleyeyim, ilk yardım hayat kurtarır. Bu, gıda işletmelerinde her an başımıza gelebilecek bir durum. Umarım bir daha yaşanmaz" diye konuştu.