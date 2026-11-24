Adana'da 63 yıldır sandıkçılık yapan Yaşar Dınız, çırak bulamayınca 12 yaşındaki torunu Emirhan'ı yetiştirerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Adana'da 1963 yılından bu yana Büyük Saat'teki dükkanında sandıkçılık mesleğini sürdüren 79 yaşındaki Yaşar Dınız, mesleğini yaşatabilmek için 12 yaşındaki torununu yetiştiriyor. Yıllardır mesleğini sürdüren ancak çırak bulmakta zorlanan Dınız, okuldan arta kalan zamanlarda kendisine yardım eden torunu Emirhan'a sandıkçılığın inceliklerini öğreterek mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaya çalışıyor.

Okuldan arta kalan vakitlerinde dedesinin dükkanına gelen Emirhan Dınız, hem işlerde dedesine yardımcı oluyor hem de sandık yapımının inceliklerini öğreniyor. Dedesiyle birlikte çalışan Emirhan, böylece yılların birikimiyle sürdürülen mesleği öğrenerek gelecek nesillere taşıma yolunda ilk adımlarını atıyor.

"Bu dükkanda bu meslek ile 4 çocuk büyüttüm"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yaşar Dınız, mesleğin son temsilcilerinden olduğunu belirterek, "1963 yılından bu yana bu dükkanda bu işi yapıyorum. Arkamızdan yetişen çırak bulmakta zorlanıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapmaya devam ediyoruz. Benim arkamda oğlum, oğlumun arkasında torunum var. Bir şekilde örf ve adetlerimiz devam ediyor. Her evde, her genç kıza da olması gereken şey sandıktır. Bazen temin etmek, ahşabını, ağacı yapmak sıkıntı da olabiliyor ama biz o sıkıntıyı gideriyoruz. Asıl üretim atölyemiz Kahramanmaraş'ta, burada da onun dağıtımını, satışını yapıyoruz. Ahşaplar ceviz ağacı, sedir ağacı, ardıç ağacı ve çam ağacından temin ediliyor. Bunları devlet orman işletmelerinden alıp, kurutup yapıyoruz. Bu dükkanda bu meslek ile 4 çocuk büyüttüm. Bu meslekten ekmek yedik. 4 tane çocuk büyüttüm ve hepsini okuttum, hepsi birer meslek sahibi oldu. Şimdi ise çırak bulamadığım için bu mesleği torunuma öğretiyorum" dedi.

"Okuldan artan vakitlerimde dedeme yardım ediyorum"

Emirhan Dınız ise mesleği sevdiğini söyleyerek, "Okuldan artan vakitlerimde dedeme yardım ediyorum, bu işi seviyorum. 4 yıldır bu mesleğin içindeyim. 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Dedem çırak bulamayınca ben de buraya geliyorum. Müşterilere ürün satıyorum, tamir yapıyorum. Dedeme yardım ediyorum. Bu meslek çok eski bir meslek. Zaten Adana'da yapan kalmadı. Ben de buraya gelerek okuldan arta kalan zamanlarımda dedeme yardım ediyorum ve mesleği öğreniyorum" dedi.