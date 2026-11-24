Adana'da jandarma ekipleri, FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.K.'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hükümlünün Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.