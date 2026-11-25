Adana'da torbacılara eş zamanlı baskın! Aramalarda reçeteli hap ve silah çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da polisin torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ile bonzai ham maddesi ve silahlar ele geçirildi.
Adana'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda reçeteye tabi 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda reçeteye tabi 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap, 23,44 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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