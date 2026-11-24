Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa'nın mühendislik ve teknoloji alanındaki yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği EngiRank 2026 sıralamasına ilk kez girerek Avrupa genelinde 229'uncu, Türkiye'den listeye giren 19 üniversite arasında ise 16'ncı oldu.

European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 sonuçlarına göre, Avrupa Yükseköğretim Alanındaki 37 ülkeden 310 yükseköğretim kurumu incelendi. Kriterleri karşılayan 247 kurumun genel sıralamaya alındığı değerlendirmede, Türkiye'den listeye giren üniversite sayısı geçen yıla göre 16'dan 19'a yükseldi. Türkiye, bu sonuçla Avrupa'da en fazla üniversiteyle temsil edilen üçüncü ülke oldu.

EngiRank 2026 değerlendirmesinde üniversitelerin bilimsel yayın ve araştırma performansının yanı sıra inovasyon, patentler, üniversite-sanayi iş birlikleri, uluslararasılaşma ve disiplinlerarası araştırma kapasiteleri dikkate alındı. Toplam puanın yüzde 53'ünü araştırma ve inovasyon göstergelerinin oluşturduğu sıralamada ATÜ, akademik ve bilimsel performansıyla Avrupa'daki üniversiteler arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Türk üniversitelerinin elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sonuçların köklü bir birikimin ve son yıllarda güçlendirilen araştırma altyapılarının sonucu olduğunu belirtti. Başarının yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmayarak Anadolu'nun farklı şehirlerindeki üniversitelere yayılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Özvar, sıralamada yer alan üniversiteleri, akademisyenleri ve araştırmacıları tebrik etti.