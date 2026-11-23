Adana'da Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencileriyle kurdukları özel iletişimle dikkat çekiyor. İşitme engelli öğrencilerine eğitim verebilmek ve onlarla aynı dili konuşabilmek için işaret dili öğrenen öğretmenler, eğitimin önündeki iletişim engellerini sevgi ve emekle aşıyor.

Doğu Akdeniz bölgesinde işitme engelli öğrenciler için kurulan Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğretmenler, öğrencilerinin dünyasına onların diliyle dokunmayı amaçlıyor. Bu okullardaki öğretmenler, yalnızca ders anlatmakla kalmayıp çocukların kendilerini ifade edebilmelerine de yardımcı oluyor. İşaret dili sayesinde öğrencileriyle doğrudan iletişim kuran öğretmenler, eğitim sürecini daha verimli ve anlamlı hale getiriyor.

İşitme engelli öğrencilerin eğitiminde iletişimin büyük önem taşıdığı okulda öğretmenler, okula atandıkları ilk anda öğrencilerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için işaret dilini öğreniyor. Sınıflarda akıllı tahta sayesinde hem görsel hem de işaret diliyle ders anlatan öğretmenler, öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sunuyor.

"İşaret dilinin bu kadar önemli olduğunun farkında değildim"

Okulda 17 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni olarak görev yapan Murat Hatipoğlu, "34 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Bu okula ilk geldiğim zaman işaret dilini bilmiyordum. Buraya gelen öğretmenlerin hiçbirisi işaret dilini öğrenerek gelmiyor ancak sonrasında bu dili öğreniyor. 6 ay veya 1 yıldan sonra o dili öğrenip çocuklarla karşılıklı eğitim alışverişinde bulunuyoruz. Biz onlara kendi dersimizin konularını anlatıyoruz onlarda bize kendi dillerini öğretiyorlar. Bu süreçten sonra işler biraz daha kolaylaşıyor. Bu okula gelmeden önce işaret dilinin bu kadar önemli olduğunun farkında değildim. Şu anda benim için çocuklarla iletişim kurmak kolay ama başlangıçta bir eğitim, alışma süreci gerektiriyor" diye konuştu.

"İşaret diline verilen önem arttı"

Türkiye'de işaret diline verilen önemin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Hatipoğlu, "İşaret diline verilen önem zaman geçtikçe artmaya başladı. Biraz daha farkındalık oluştu, işaret dili öğrenmek isteyen insanların sayısı arttı. Bunda bizim katkımız var mı yok mu bilmiyorum ama işaret diline olan farkındalık geçmişe oranla artmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Farkındalık, bilinç son yıllarda arttı"

14 yıldır özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Kübra Saray ise 7 yıl önce okula geldiğinde işaret dili bilmediğini ve öğrendiğini anlattı. İşitme engelinin ve işaret dili farkındalığının son yıllarda arttığına da değinen Saray, daha sonra şunları söyledi:

"Çocuklarımızın birçoğu cihaz kullanıyor. Cihaz kullanan çocuklarla biz doğal, sözel yöntem dediğimiz yöntemle eğitim veriyoruz. Cihaz kullanamayan çocuklarımızda ise işaret dilini kullanıyoruz. Artık işitme engeli anne karnında bile tanılanabiliyor. Hastaneden çıkmadan önce yapılan işitme testleri, çok küçük yaşta ailelerin bununla tanışmasını sağlıyor ve farkındalık, bilinç son yıllarda arttı."

Okul müdürü Yavuz Urey ise okulun bölgeye hizmet verdiğini anlatarak, "İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 farklı kademede eğitim-öğretim veriyoruz. Çevre illerden de işitme engelli öğrencilerimiz okulumuzda eğitim alıyor. Bölgeye hizmet veren bir okuluz. Öğretmenlerimizin emekleri çok kıymetli. İşitme engelli öğrencilerle çalışmak sevgi, sabır ve mesleki donanım gerektiriyor. Buraya gelen öğretmenlerimizde işaret dili eğitimi yok. Buraya geldikten sonra öğretmenlerimiz eğitim alıyor. Bu çocuklarımızın kendini ifade edebilmesini, kendisini geleceğe hazırlamasını istiyoruz" dedi.

Okulda eğitim alan işitme engelli bir öğrenci ise ressam olmak istediğini söyledi.