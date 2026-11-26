Motosikleti tıra çarpan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Şahin Kozan'da defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde motosikletinin tır ve otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Tepecikören Mahallesi'ndeki cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Çanakkale'de trafik kazasında yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.
Lapseki ilçesinde dün kullandığı motosikletin trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Şahin'in cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'ne getirildi.
Cenaze, mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.
Törene Şahin'in ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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