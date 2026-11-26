Çanakkale'de trafik kazasında yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Lapseki ilçesinde dün kullandığı motosikletin trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Şahin'in cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze, mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.

Törene Şahin'in ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.