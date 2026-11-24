Adana'da kış mevsimi öncesi kentteki barajların doluluk doluluk oranı yüzde 73 olarak ölçüldü.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da geçtiğimiz kış ve ilkbahar mevsimi bereketli geçti. Kar yağışı ve yağmur nedeniyle barajların doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken bazı dönemlerde kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.

Bu sene de kış mevsimine girilmeden önce Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, İHA'ya kentteki baraj doluluk oranlarını açıkladı.

Şehirdeki önemli su kaynaklarından Seyhan Barajı Gölü'nde doluluk oranı yüzde 62, Çatalan Baraj Gölü ise yüzde 73 olarak ölçüldü.

Öte yandan, Kozan Barajı'nda doluluk oranının yüzde 53, Yedigöze Barajı'nda yüzde 94, Nergizlik Barajı'nda ise yüzde 84'e ulaştığı belirtildi.

Çiftçiler de memnun

Ayrıca 2 yıl önce kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Çukurova çiftçisinin bu sene su sorunu yaşamadığı, baraj doluluk oranlarının çiftçiyi de memnun ettiği öğrenildi.