Adana'da temizlik ürünleri satışının yapıldığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda tabancayla vurularak ağır yaralanan Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine motosikletle gelen 2 kişiden A.E. (17), içeriye girip kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu (15) tabancayla başından vurdu. Nurmuhammed'in vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, motosiklette kendisini bekleyen diğer kişiyle olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Mersin istikametine gittiği belirlenen A.E.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı suç çetelerine yönelik operasyon düzenledi ve her iki çeteden toplam 65 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Nurmuhammed Musaoğlu'na silahlı saldırının azmettiricilerinden olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Musaoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Musaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen 37 gün sonra bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Musaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.