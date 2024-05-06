İstanbul'da makas atarak ilerleyen bir sürücü iki aracın arasına saplandı - Son Dakika
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İstanbul'da makas atarak ilerleyen bir sürücü iki aracın arasına saplandı

Bakırköy'de trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerden biri kaza yaparak başka bir araca çarptı. Kaza anı cep telefonu tarafından kaydedildi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

06.05.2024 15:16  Güncelleme: 15:21
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BAKIRKÖY'de trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve trafikte ilerleyenlerin canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri kaza yaptı. Otomobilin makas attığı sırada başka bir araca çarptığı anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaza Pazar günü öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı. Peş peşe ilerleyen otomobilleri gören sürücülerden bazıları cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Makas atan otomobillerden biri şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da makas atarak ilerleyen bir sürücü iki aracın arasına saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da makas atarak ilerleyen bir sürücü iki aracın arasına saplandı - Son Dakika
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