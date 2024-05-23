Karacabey Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Karacabey Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Karacabey Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bakırköy'deki mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek, sorunları dinledi ve çözüm noktasında yapılması gerekenleri tespit etti.

23.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:05
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Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı'dan oluşan heyet, önceki akşam Bakırköy'deki mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını yerinde dinleyen ve çözüm noktasında yapılması gerekenleri tespit eden Kaymakam Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Devlet burada, her zaman yanınızdayız." mesajı verdi.

Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, beraberinde; İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili İrfan Hızlıbaş, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kurtuluş ile birlikte Bakırköy'deki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Bakırköy Mahalle Muhtarı Cengiz Kula'nın da hazır bulunduğu ziyarette yetkililer, çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sorunda yerinde dinledi ve çözüm noktasında yapılması gerekenleri tespit etmeye çalıştı.

"İlçemize hoş geldiniz. Devlet her zaman yanınızda" diyen Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, yerel yönetimle birlikte mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını kolaylaştıracak ne varsa yapmaya gayret göstereceklerini söyledi. Kaymakam Kafkas ve Belediye Başkanı Karabatı ayrıca, çadırlarda kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak onlarla sohbet etti.

Öte yandan Bakırköy'deki çadırlarda bu yıl yabancı uyruklu, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen çocuklarla birlikte 210 mevsimlik tarım işçisinin yaşadığı öğrenildi. Bazı özel sorunları dışında genelde önemli şikayetlerinin olmadığını belirten mevsimlik tarım işçileri, yalnızca eskiyen çadırların yenilenmesi talebinde bulundu. Elektrik, su, wc ve banyo gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı mevsimlik tarım işçilerinin düzenli sağlık taramalarının da yapıldığı vurgulandı.

Karacabey'de çalışmaktan mutlu olduklarını dile getiren işçiler, ilgilerinden dolayı Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile yetkililere teşekkür etti.

Yıllardan bu yana Karacabey Ovası'na gelerek tarlalarda yevmiye karşılığı çalışan tarım işçileri, Eylül ayında sezonun sona ermesiyle birlikte memleketlerine geri dönüyorlar. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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