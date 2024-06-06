Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat - Son Dakika
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Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul\'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem uzmanları İstanbul'da olası bir deprem için her gün yeni bir uyarıda bulunurken Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede yaşayanlara yönelik "+1 kat artışı" vaadi büyük tepki çekti. Şehri daha da keşmekeşe sokacak bir girişim için kolları sıvayan Ovalıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve kenti depreme karşı hazırlıklı hale getirecek kat artışının ilk hedefleri arasında olduğunu duyurdu.

06.06.2024 14:19  Güncelleme: 15:07
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Beklenen olası büyük İstanbul depremi için her gün bilim insanlarından yeni uyarılar gelirken, 31 Mart seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna oturan bazı belediye başkanlarının adımları şehri rahatlatmak yerine daha da sıkıntıya sokacak cinsten. Bu semtlerden biri de İstanbul'un Bakırköy ilçesi...

TEPKİ ÇEKEN VAAT

Uzun yıllardır CHP yönetiminde bulunan Bakırköy'de başkanlık koltuğuna oturan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlara yönelik vaadi tepki çekti.

KAT ARTIŞIYLA DEPREME HAZIRLAYACAKLAR

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve ilk hedeflerinin amasız, fakatsız "+1 kat artışı" olduğunu belirten Ovalıoğlu, kenti hızla yenileyip depreme karşı güçlendirecekleri mesajı verdi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Şehrini daha rahat yaşanabilir ve trafiksiz yapmak için kolları sıvayacağına şehri daha da keşmekeşe sokacak bir işe girişen Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun bu vaadi sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Binaları yükseltip nüfus yoğunluğunu artırarak, sokakları sıkıştırmak ve bahçeleri azaltmak suretiyle nasıl bir kentsel dönüşüm sağlanacağını merak eden çok sayıda kullanıcı başkana "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İşte o tepkilerden bazıları;

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Ayşegül Ovalıoğlu, Bakırköy, İstanbul, Deprem, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat - Son Dakika
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