Deprem tehlikesi altındaki İstanbul\'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Beklenen olası büyük İstanbul depremi için her gün bilim insanlarından yeni uyarılar gelirken, 31 Mart seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna oturan bazı belediye başkanlarının adımları şehri rahatlatmak yerine daha da sıkıntıya sokacak cinsten. Bu semtlerden biri de İstanbul'un Bakırköy ilçesi...
Uzun yıllardır CHP yönetiminde bulunan Bakırköy'de başkanlık koltuğuna oturan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlara yönelik vaadi tepki çekti.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve ilk hedeflerinin amasız, fakatsız "+1 kat artışı" olduğunu belirten Ovalıoğlu, kenti hızla yenileyip depreme karşı güçlendirecekleri mesajı verdi.
Şehrini daha rahat yaşanabilir ve trafiksiz yapmak için kolları sıvayacağına şehri daha da keşmekeşe sokacak bir işe girişen Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun bu vaadi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Binaları yükseltip nüfus yoğunluğunu artırarak, sokakları sıkıştırmak ve bahçeleri azaltmak suretiyle nasıl bir kentsel dönüşüm sağlanacağını merak eden çok sayıda kullanıcı başkana "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
İşte o tepkilerden bazıları;
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