Eğitim-İş anketi, Öğrencilerin yüzde 68\'i yurt dışına yerleşmeyi planlıyor

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası'nın ülke genelinde üniversite eğitimine devam eden 319 öğrencinin katılımıyla yaptığı ankette, öğrencilerin yüzde 34'ü eğitimine devam ederken aynı anda bir işte çalıştığını belirtti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 55'i KYK yurdunda kalırken, yüzde 45'i yurt olanağından faydalanamadığını ifade etti.

Eğitim-İş Sendikası, ülke genelinde eğitimine devam eden 319 öğrencinin katılımıyla anket yaptı. Ankette, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca karşı karşıya kaldıkları maliyetler, çeşitli harcama kalemlerini hangi yollarla finanse ettikleri ve mezuniyet sonrasında istihdam koşullarına ilişkin beklentileri ele alındı.

Ankette, öğrencilerin yüzde 57'sinin ikamet ettiği ilin dışında bulunan bir üniversitede eğitim gördüğü belirtilirken, bu sonucun TÜİK'in iç göç istatistikleri ile uyuşmadığı kaydedildi. 2025 yılında da ülkede iç göç en fazla 20-24 yaş arasındaki gençlerde görülürken, bu grubun en önemli göç nedeni yüzde 37,4 ile eğitim oldu.

Katılımcıların yüzde 55'i devlet (KYK) yurdunda kalırken yüzde 45'i bu imkandan faydalanamadı. Türkiye'de 2025-2026 dönemi için YÖK verilerine göre toplam örgün eğitimdeki öğrenci sayısının (KKTC dahil) 3 milyon 981 bin 95, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 31 Aralık 2025 itibarıyla (KKTC dahil) toplam 875 yurt bulunduğu, toplam yurt kapasitesinin ise 1 milyon 3 bin 259 olduğu kaydedildi.

"AYLIK HARCAMA LİMİTİNİZ SOSYALLEŞMENİZ İÇİN YETERLİ OLUYOR MU?" SORUSUNA YÜZDE 60'I "HAYIR" DEDİ

İstanbul'daki örgün öğrenci sayısısın 930 bin 565 iken KYK'ye bağlı yurt sayısının 39, yatak kapasitesi ise 67 bin 677 olarak açıklandığı belirtilen ankette, devlet yurtlarının yetersizliği nedeniyle çözümü ev kiralamakta bulan öğrencilerin yüzde 71'i, yani 10 öğrenciden 7'sinin ev arkadaşının olduğu ifade edildi.

Ankette, özel yurtta, evde ya da devlet yurdunda kalan tüm öğrencilere barınma dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları aylık toplam harcamalarının düzeyine ilişkin soruya öğrencilerin yüzde 25'i "15 bin TL'nin üstü" yanıtını verdi. "Aylık harcama limitiniz sosyalleşmeniz için yeterli oluyor mu" sorusuna öğrencilerin yüzde 60'ı 'hayır' yanıtını verdi.

Ankete devlet (KYK) bursu alıp almadıklarına ilişkin soruya öğrencilerin yüzde 64'ü 'hayır', yüzde 36'sı ise 'evet' cevabını verdi. Burs tutarının aylık harcamalarını karşılayıp karşılamadığına ise öğrencilerin yüzde 91'i yani 10 öğrenciden 9'u olumsuz cevap verdi. Ankette, eğitime devam ederken aynı anda bir işte çalışıp çalışmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 34'ü "çalışıyorum" yanıtını verdi.

"Mezun olduktan sonra ne kadar sürede iş bulabileceğinizi düşünüyorsunuz" sorusuna öğrencilerin yüzde 41, "belirsiz" dedi. Ankette katılan öğrencilerin yüzde 68'i mezuniyet sonrası yurt dışına yerleşme planı olduğunu belirtti.