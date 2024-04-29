Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
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Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı

Paletli Yüzme Şampiyonası\'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) İstanbul'da düzenlediği Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 yeni Türkiye rekoru kırıldı. Masal Özgü Koyuncu ve Arda Karacabay, gençler kategorisinde yeni rekorlar elde etti. Şampiyonada toplam 219 sporcu mücadele etti ve Bakırköy Ata Spor Kulübü en başarılı takım oldu.

29.04.2024 19:57
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) İstanbul'da gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 yeni Türkiye rekoru kırıldı.

İstanbul'daki GSİM Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda 26-28 Nisan tarihleri arasında TSSF tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda yeni Türkiye rekorları geldi. Türkiye2nin farklı şehirlerinden 21 spor kulübünün katılımıyla gerçekleşen şampiyonada kadınlarda İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü'nden Masal Özgü Koyuncu, 100 metre çift palette yaptığı 50.77 saniyelik derecesiyle gençler 14-15 ve 16-17 yaş gruplarında iki ayrı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Arda Karacabay 50 m. çift palet yarışmasını 20.13 saniyede tamamlayarak gençler 16-17 yaş grubunda Türkiye rekoru kırdı.

3 sporcu 12 şampiyonluğa imza attı

Dört gün süren şampiyonluk mücadelelerinde 89'u kadın, 130'u erkek olmak üzere toplam 219 sporcu su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde palet vurdu. Kadınlarda en çok şampiyonluğa Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu imza attı. Ramazanoğlu, 200, 400 ve 800 m. su üstü, 400 m. çift palette şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Derin Toparlak ve Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam ise 4 kez altın madalya ile şampiyonluk kürsüsüne en çok çıkan sporcular oldu. Derin Toparlak, 200, 400, 800 ve 1500 m. su üstü yarışlarında şampiyon olurken, Ömer Faruk Saydam 50 m. dip, 50 m. su üstü, 100 m. ve ilk kez yapılan 200 m. tüp yarışlarında altın madalya aldı. Bayrak yarışlarında Bakırköy Ata Spor Kulübü kadınlar ve erkek takımları, 4x100 ve 4x200 m. su üstü, 4x100 m. çift palet yarışlarında tüm şampiyonlukları kazanma başarısı gösterdi.

En başarılı spor kulüpleri

Şampiyonluk yarışlarına katılan kulüp sporcularının başarı puanlarına göre yapılan takım sıralamasında kadınlarda Bakırköy Ata Spor Kulübü en başarılı takım olurken, Smaç Spor Kulübü ikinci, İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü üçüncü oldu. Erkeklerde ise Bakırköy Ata Spor Kulübü birinci oldu. İkinci sırada Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü yer alırken, Anadolu Yakası Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dün yapılan kapanış ve ödül töreninde şampiyon sporcu ve takımlara madalyaları takdim edildi.

TSSF Başkanı Fatih Uysal yaptığı açıklamada, son derece başarılı bir şampiyonluk organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paletli yüzme, uluslararası başarılara imza attığımız branşlarımız arasında yer alıyor. Altyapıdan yetişen başarılı sporcularımızın yeni Türkiye rekorlarına imza atması hepimizi gururlandırdı. Organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Madalya alan tüm sporcularımızı ve kulüplerimizi kutluyor, rekor kıran sporcularımızı alkışlıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza ve spor kulüplerine teşekkür ederiz" dedi.

TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam, madalya alan ve rekor kıran sporcuları yürekten kutladığını ifade ederek, "Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok başarılı sporcularımız var. Spor kulüplerimizi kutluyorum böyle başarılı genç sporcuları yetiştirdikleri için. Federasyon olarak sporcularımıza ve kulüplerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sağlam, desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'a, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'a, Güngören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Remzi İlhan'a, tesis yöneticileri ve çalışanlarına, hakemlere ve organizasyon ekibine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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