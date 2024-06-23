Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yararlanırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

BANKTA OTURAN İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA

Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇEVİK KUVVET GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki grubun defalarca kez silahlarını ateşlediği anlarda hastane bahçesinde ve çevrede büyük panik yaşanırken, çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastane personeli ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi tedbir amacıyla hasta girişine kapatıldı.

ONLARCA MERMİ KOVANI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çatışma sırasında çevreye saçılan mermiler, o sırada hastaneye gelen ve içinde aile bulunan bir aracın camına ve güvenlik kulübesine de isabet etti. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.