Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi

Bakırköy Adliyesi\'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi.

18.03.2024 15:17  Güncelleme: 15:32
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Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi.

Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi çerçevesinde anma töreni düzenlendi. Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri katıldı. Adliyenin konferans salonunda düzenlenen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı konuşma yaptı. "Bugün şayet nefes alıyorsak bu 109. yıl önce Çanakkale'de gözünü kırpmadan vatan için canını feda eden Mehmetçik'in verdiği son nefes sayesindedir. Çanakkale ruhunu o nedenle hiçbir zaman unutmamak ve sürekli yaşatmak, gelecek nesillere de aktarmak durumundayız. Canlarını vatanı için feda eden başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bizlerle Adliyemizde hak ve adaletin tesisi için çalışan tüm şehit yakınlarımıza, kıymetli gazilerimize de bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı konuşmasının ardından şehit yakını adliye çalışanı, Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiiri okudu. Program Göksel Bahargil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin koro performansı ile devam etti.

Program sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, konserde emeği geçen Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Arzuoğlu'na plaket verdi. Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hülya Mesri'ye katkılarından dolayı plaket takdim etti. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı ise koro şefleri, saz sanatçıları ve koristlere çiçek verdi. Şehit yakınları ve öğrencilere hediye verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Adliyesi, Çanakkale, Bakırköy, 18 Mart, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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