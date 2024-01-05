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İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum - Son Dakika
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İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum

Suç örgütlerinden el konularak Emniyet'in kullanımına verilen lüks otomobiller İstanbul sokaklarında göreve başlarken, Sultanahmet Meydanı'nda kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. Ferrari marka aracın hız limitlerini aşarak gösteri yaptığını iddia eden İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, "Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta. CİMER'e konuyla ilgili şikayette bulundum" dedi.

İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER\'e şikayette bulundum
05.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:25
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İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla Emniyet'in kullanımına verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlanan araçlara ait bugün kaydedilen bir görüntü ise tartışma yarattı. Ferrari marka aracın Sultanahmet Meydanı'nda hız limitlerini aşarak gösteri yaptığını öne süren ve görüntüleri paylaşan İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, "Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta. CİMER'e konuyla ilgili şikayette bulundum" dedi.

İYİ PARTİLİ İSİM PAYLAŞTI: FERRARİ POLİSİN OYUNCAĞI OLMUŞ ADETA

İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç'ın SÖZCÜ WhatsAPP İhbar Hattı'na gönderdiği görüntülerde Sultanahmet ve Ayasofya bölgesinde görevlendirilen Ferrari marka aracın hız ve ses performansı dikkat çekti. Görüntüleri 1 Ocak 2024 günü çektiğini söyleyen Saraç,lüks aracın maksadı dışında kullanılmasına tepki göstererek "Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta. CİMER'e konuyla ilgili şikayette bulundum" dedi.

"YAKIT PARASININ O POLİSLERDEN ALINMASI GEREKİYOR"

Trafiğe kapalı alanda bu şekilde araç kullanılmasının doğru olmadığını ifade eden Saraç, "Vatandaşın ve turistlerin can ve mal güvenliklerini hiçe sayarak Sultanahmet Meydanı'nda defalarca motor bağırtarak ve hız limitleri üzerinde gösteri yaparak devlet zarara uğratılmıştır. Yakıt parasının o polislerden alınması gerekiyor" dedi.

ARAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, 'Comanchero' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmişti. Araçların piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olduğu öngörülüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, İYİ Parti, Mossad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum - Son Dakika
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